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Происшествия Поезд снес автобус паломников Подробности «Просим молитв»: пострадавшие в ДТП с автобусом и поездом ярославские туристы оказались паломниками

«Просим молитв»: пострадавшие в ДТП с автобусом и поездом ярославские туристы оказались паломниками

Об этом рассказали в Воскресенском соборе

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6 комментариев
ДТП с автобусом и поездом произошло в Ленинградской области | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛОДТП с автобусом и поездом произошло в Ленинградской области | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

ДТП с автобусом и поездом произошло в Ленинградской области

Источник:

Аварийно-спасательная служба ЛО

Пострадавшими в ДТП с автобусом и грузовым поездом в Ленинградской области ярославские туристы оказались паломниками. Об этом рассказали в сообществе Воскресенского собора в Тутаеве.

«Просим молитв. Сегодня в автомобильную аварию попали наши паломники. Есть пострадавшие и тяжело пострадавшие: Людмила, Татиана, Любовь, Ирина, Елена, Фотиния, Фотиния, Илия, Мария, Тамара, Елена. Сугубых молитв просим за т. б. Вячеслава — он в реанимации», — говорится в посте, опубликованном 4 августа.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», автобус следовал из Ярославской области в город Кемь в Карелии и обратно. Путешественники садились в городе Тутаев. По предварительным данным, все они из Ярославской области. В момент аварии, автобус ехал в монастырь Александра Свирского.

По версии правоохранителей, автобус выехал на переезд на красный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной версии полиции, в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них несовершеннолетние. По данным ведомства, 12 человек получили различные травмы, детей в их числе нет. Погибла 68-летняя женщина.

Что еще известно о состоянии пострадавших, читайте здесь.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Поезд Автобус ДТП Паломники
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Комментарии
6
Инженер1
1 час
Если паломники, почему не пешком?
Гость
1 час
Помилуй Господи их души грешные.
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