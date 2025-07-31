НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

вос.

 751мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,32
EUR 91,88
Елена Летучая в отпуске
Куда поехать на электричке
Афиша на выходные
Все хитрости для ремонта и строительства
Участнику СВО предоставили квартиру
Нашествие летающих муравьев
Обзор цен на общежития при университетах
Изменения в работе транспорта
Билеты на торжество «Локомотива»
Происшествия Обзор Трехлетний ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Китае. Его спасло везение: новости 31 июля

Трехлетний ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Китае. Его спасло везение: новости 31 июля

Что произошло за сутки

221
1 комментарий
Мальчик выпал, когда залез на подоконник | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМальчик выпал, когда залез на подоконник | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мальчик выпал, когда залез на подоконник

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 июля.

В России меняют правила медкомиссии для водителей

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, переходит в электронный формат. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки, сообщил эксперт в беседе с РИА Новости. Полученные нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС отметил, что новый порядок заработает только в 2027 году. К этому времени власти примут все необходимые подзаконные акты и подготовят подробные разъяснения.

Аттракцион с людьми сломался на две части в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион в парке развлечений «Зеленая гора» в районе Аль-Хада недалеко от Таифа. Несколько человек серьезно пострадали

На опубликованных в видеороликах, распространенных в социальных сетях в четверг,  можно увидеть посетителей парка на аттракционе. В один момент центральный столб конструкции сломался на две половины. 

Падение людей с карусели попало на видео

Источник:

Maimunka News / X

Люди, находившиеся на карусели, упали с большой высоты. Гости парка аттракционов громко кричали. По предварительным данным, пострадали 23 человека. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Десятки профессий оказались под угрозой из-за ИИ

Microsoft опубликовала список из 40 профессий, которые в ближайшие годы окажутся под угрозой из-за активного внедрения ИИ. Исследование компании было направлено на рынок труда США, однако выводы вполне применимы к большинству стран мира.

В зоне риска оказались не только люди, работающие с текстом, такие как журналисты, писатели, редакторы, переводчики, но и маркетологи, политологи, аналитики данных, разработчики ПО, кассиры, финансовые консультанты, географы, историки и даже модели.

Наименее подверженными влиянию ИИ оказались профессии, требующие физического присутствия человека: работы массажистов, строителей, горничных, кровельщиков, инженеров и хирургов, шиномонтажников и прочих.

В США родился ребенок после 30 лет заморозки 

В США родился ребенок из эмбриона, который хранился 30,5 года, сообщает журнал MIT Technology Review.

Как отмечает издание, мальчик установил новый рекорд как «самый старый ребенок» Родители ребенка «усыновили» эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. 

Машина влетела в толпу во время ралли

Два человека погибли и еще шесть получили травмы в результате аварии на третьем этапе ралли «Вуэльта Эквадора», сообщает Primicias со ссылкой на данные полиции.

Один из участников соревнований не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в зрителей и припаркованную поблизости машину. 

Погибли один взрослый и один несовершеннолетний. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские центры. В полиции сообщили, что среди пострадавших есть ребенок, которому из‑за тяжести полученных травм предстоит ампутация ног.

В отношении директора МХАТ возбудили новое уголовное дело 

Новое дело в отношении директора МХАТ Владимира Кехмана возбудил СКР. Ему вменяют взятку в 27 млн рублей.

Зеркальное уголовное дело о даче взятки возбуждено и по гендиректору компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марату Каргинову. 

По данным «Фонтанки», в основе новых дел лежит эпизод 2022 года, когда по договоренности с Кехманом Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив автомашину на одну из своих фирм. По версии СК, «Мерседесом» всё это время пользовался именно Кехман. 

В США разбился самолет 

В округе Фресно штата Калифорния врезался в поле и загорелся реактивный самолет, сообщает Fox 26 News. Инцидент произошел около авиабазы Лемур. 

На место происшествия прибыли экстренные службы. Как сообщили телеканалу очевидцы, пилоту удалось катапультироваться.

Потерпевший крушение F-35 был приписан к эскадрилье ударных истребителей VF-125, известной как Rough Raiders. Она является учебной эскадрильей, отвечающей за подготовку пилотов и членов экипажей.

Водительские права подорожали

Автомобилисты столкнутся с существенным подорожанием некоторых госуслуг с 1 сентября 2025 года. Соответствующий законопроект сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Уже с сентября 2025 года придется вдвое заплатить за получение водительских прав. Удостоверение старого образца обойдется в 4 тысячи рублей, а новое в 6 тысяч рублей.

Выдача международных прав тоже подорожает, а также подорожает и их замена. Госпошлина вырастет с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей. Цена на получение паспорта транспортного средства вырастет в 1,5 раза до 1,2 тысячи рублей, а пластиковое свидетельство о регистрации будет стоить 4,5 тысячи рублей.

Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) теперь будет стоить на 50% больше — 1,2 тысячи рублей. При этом внесение изменений в ПТС обойдется в 525 рублей, что на 47% больше текущей стоимости (350 рублей).

Увеличится размер госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС): для бумажных свидетельств — с 500 до 1,5 тысячи рублей, для пластиковых — с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей. О всех изменениях рассказали подробнее — в материале.

В России ввели штрафы за поиск экстремистского контента

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется».

Согласно закону штрафы предусмотрены:

  • за поиск экстремистских материалов;

  • за рекламу VPN;

  • за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу;

  • за передачу своих данных для входа в интернет;

  • за использование виртуальных АТС;

  • за неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам;

  • за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете;

  • за невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Также президент подписал еще ряд законов:

  • о праве самозанятых на кредитные каникулы раз в 5 лет;

  • о наделении дознавателей и следователей полномочиями временно блокировать финансовые транзакции, включая электронные переводы и платежи за услуги связи;

  • о сокращении максимального срока рассрочки до полугода;

  • о внесудебном взыскании неоспариваемых налоговых долгов;

  • о борьбе с борщевиком;

  • о штрафах за разглашение гостайны в СМИ;

  • И другие.

Вдобавок Путин поручил к ноябрю определить единые по стране стандарты поддержки многодетных и к декабрю проанализировать эффективность региональных демографических программ.

В Китае ребенок упал с 18-го этажа и выжил 

Трехлетний мальчик в Китае выжил после падения с 18-го этажа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Родители оставили трехлетнего сына с бабушкой и дедушкой, которые ушли за продуктами, думая, что мальчик спит. Но ребенок проснулся, залез на подоконник в ванной и выпал с 18-го этажа. Отец ребенка отказывался верить в произошедшее, пока ему не показали видео с камеры слежения.

Во время падения ребенку помешало открытое на 17-м этаже окно, которое изменило траекторию падения. Мальчик приземлился на дерево, которое смягчило удар перед тем, как он упал на землю.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Итоги дня Самолет Законы Аттракцион
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Несколько дней назад на Ньютона 30 в Ярославле на третьем этаже двое детей около 5-6 лет стояли на подоконнике, пытались пошире открыть пластиковое окно. Сумел дозвониться по домофону видимо до соседки (?). Видимо, у неё был какой-то доступ в квартиру с детьми. Она сказала, что дети часто играют на подоконнике. Через 5-10 минут какая-то женщина согнала детей с подоконника. Надолго ли?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Мнение
Ура, меня сократили! Как уволиться, чтобы не остаться без денег: идеальный расклад
Кирилл Балицкий
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление