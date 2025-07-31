Трехлетний ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Китае. Его спасло везение: новости 31 июля

Мальчик выпал, когда залез на подоконник Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 июля.

В России меняют правила медкомиссии для водителей

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, переходит в электронный формат. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки, сообщил эксперт в беседе с РИА Новости. Полученные нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС отметил, что новый порядок заработает только в 2027 году. К этому времени власти примут все необходимые подзаконные акты и подготовят подробные разъяснения.

Аттракцион с людьми сломался на две части в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион в парке развлечений «Зеленая гора» в районе Аль-Хада недалеко от Таифа. Несколько человек серьезно пострадали.

На опубликованных в видеороликах, распространенных в социальных сетях в четверг, можно увидеть посетителей парка на аттракционе. В один момент центральный столб конструкции сломался на две половины.

Падение людей с карусели попало на видео Источник: Maimunka News / X

Люди, находившиеся на карусели, упали с большой высоты. Гости парка аттракционов громко кричали. По предварительным данным, пострадали 23 человека. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Десятки профессий оказались под угрозой из-за ИИ

Microsoft опубликовала список из 40 профессий, которые в ближайшие годы окажутся под угрозой из-за активного внедрения ИИ. Исследование компании было направлено на рынок труда США, однако выводы вполне применимы к большинству стран мира.

В зоне риска оказались не только люди, работающие с текстом, такие как журналисты, писатели, редакторы, переводчики, но и маркетологи, политологи, аналитики данных, разработчики ПО, кассиры, финансовые консультанты, географы, историки и даже модели.

Наименее подверженными влиянию ИИ оказались профессии, требующие физического присутствия человека: работы массажистов, строителей, горничных, кровельщиков, инженеров и хирургов, шиномонтажников и прочих.

В США родился ребенок после 30 лет заморозки

В США родился ребенок из эмбриона, который хранился 30,5 года, сообщает журнал MIT Technology Review.

Как отмечает издание, мальчик установил новый рекорд как «самый старый ребенок» Родители ребенка «усыновили» эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году.

Машина влетела в толпу во время ралли

Два человека погибли и еще шесть получили травмы в результате аварии на третьем этапе ралли «Вуэльта Эквадора», сообщает Primicias со ссылкой на данные полиции.

Один из участников соревнований не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в зрителей и припаркованную поблизости машину.

Погибли один взрослый и один несовершеннолетний. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские центры. В полиции сообщили, что среди пострадавших есть ребенок, которому из‑за тяжести полученных травм предстоит ампутация ног.

В отношении директора МХАТ возбудили новое уголовное дело

Новое дело в отношении директора МХАТ Владимира Кехмана возбудил СКР. Ему вменяют взятку в 27 млн рублей.

Зеркальное уголовное дело о даче взятки возбуждено и по гендиректору компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марату Каргинову.

По данным «Фонтанки», в основе новых дел лежит эпизод 2022 года, когда по договоренности с Кехманом Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив автомашину на одну из своих фирм. По версии СК, «Мерседесом» всё это время пользовался именно Кехман.

В США разбился самолет

В округе Фресно штата Калифорния врезался в поле и загорелся реактивный самолет, сообщает Fox 26 News. Инцидент произошел около авиабазы Лемур.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Как сообщили телеканалу очевидцы, пилоту удалось катапультироваться.

Потерпевший крушение F-35 был приписан к эскадрилье ударных истребителей VF-125, известной как Rough Raiders. Она является учебной эскадрильей, отвечающей за подготовку пилотов и членов экипажей.

Водительские права подорожали

Автомобилисты столкнутся с существенным подорожанием некоторых госуслуг с 1 сентября 2025 года. Соответствующий законопроект сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Уже с сентября 2025 года придется вдвое заплатить за получение водительских прав. Удостоверение старого образца обойдется в 4 тысячи рублей, а новое в 6 тысяч рублей.

Выдача международных прав тоже подорожает, а также подорожает и их замена. Госпошлина вырастет с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей. Цена на получение паспорта транспортного средства вырастет в 1,5 раза до 1,2 тысячи рублей, а пластиковое свидетельство о регистрации будет стоить 4,5 тысячи рублей.

Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) теперь будет стоить на 50% больше — 1,2 тысячи рублей. При этом внесение изменений в ПТС обойдется в 525 рублей, что на 47% больше текущей стоимости (350 рублей).

Увеличится размер госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС): для бумажных свидетельств — с 500 до 1,5 тысячи рублей, для пластиковых — с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей. О всех изменениях рассказали подробнее — в материале.

В России ввели штрафы за поиск экстремистского контента

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется».

Согласно закону штрафы предусмотрены:

за поиск экстремистских материалов;

за рекламу VPN;

за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу;

за передачу своих данных для входа в интернет;

за использование виртуальных АТС;

за неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам;

за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете;

за невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Также президент подписал еще ряд законов:

о праве самозанятых на кредитные каникулы раз в 5 лет;

о наделении дознавателей и следователей полномочиями временно блокировать финансовые транзакции, включая электронные переводы и платежи за услуги связи;

о сокращении максимального срока рассрочки до полугода;

о внесудебном взыскании неоспариваемых налоговых долгов;

о борьбе с борщевиком;

о штрафах за разглашение гостайны в СМИ;

И другие.

Вдобавок Путин поручил к ноябрю определить единые по стране стандарты поддержки многодетных и к декабрю проанализировать эффективность региональных демографических программ.

В Китае ребенок упал с 18-го этажа и выжил

Трехлетний мальчик в Китае выжил после падения с 18-го этажа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Родители оставили трехлетнего сына с бабушкой и дедушкой, которые ушли за продуктами, думая, что мальчик спит. Но ребенок проснулся, залез на подоконник в ванной и выпал с 18-го этажа. Отец ребенка отказывался верить в произошедшее, пока ему не показали видео с камеры слежения.