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Происшествия Люди кричали и били ногами по креслам: в Саудовской Аравии аттракцион развалился на две части

Люди кричали и били ногами по креслам: в Саудовской Аравии аттракцион развалился на две части

Больше 20 человек пострадали

380
3 комментария
Перед тем как сломаться аттракцион поднял людей на высоту | Источник: Maimunka News / XПеред тем как сломаться аттракцион поднял людей на высоту | Источник: Maimunka News / X

Перед тем как сломаться аттракцион поднял людей на высоту

Источник:

Maimunka News / X

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион в парке развлечений «Зеленая гора» в районе Аль-Хада недалеко от Таифа. Несколько человек серьезно пострадали.

На опубликованных в видеороликах, распространенных в социальных сетях можно увидеть посетителей парка на аттракционе. В один момент центральный столб конструкции сломался на две половины. 

Падение людей с карусели попало на видео

Источник:

Maimunka News / X

Люди, находившиеся на карусели, упали с большой высоты. Гости парка аттракционов громко кричали. Они оставались пристегнутыми, а сотрудник парка куда-то побежала.

По предварительным данным, пострадали 23 человека, передает Khaleej Times. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Как пишет издание SABB, скорая немедленно выехала на место. Пострадавших доставили в больницу. Власти начали расследование для выяснения причин поломки.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Аттракцион Саудовская Аравия Парк развлечений
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Комментарии
3
Гость
27 минут
ух, анаши аттракционы на даманском, которым по сто лет в обед, наверно пока вот так же не сломаются , будут работать
Гость
33 минуты
во всем виноваты сварщики
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