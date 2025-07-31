Люди кричали и били ногами по креслам: в Саудовской Аравии аттракцион развалился на две части

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион в парке развлечений «Зеленая гора» в районе Аль-Хада недалеко от Таифа. Несколько человек серьезно пострадали.
На опубликованных в видеороликах, распространенных в социальных сетях можно увидеть посетителей парка на аттракционе. В один момент центральный столб конструкции сломался на две половины.
Люди, находившиеся на карусели, упали с большой высоты. Гости парка аттракционов громко кричали. Они оставались пристегнутыми, а сотрудник парка куда-то побежала.
По предварительным данным, пострадали 23 человека, передает Khaleej Times. Трое из них — в тяжелом состоянии.
Как пишет издание SABB, скорая немедленно выехала на место. Пострадавших доставили в больницу. Власти начали расследование для выяснения причин поломки.