Десятки человек погибли, нет электричества и связи: на Китай обрушились мощные ливни, затопившие города — кадры

Где стихия спала, начинают разбирать последствия Источник: Florence Lo / REUTERS

Мощные дожди, обрушившиеся на Пекин и соседние регионы, привели к гибели как минимум 30 человек, массовым эвакуациям и разрушениям инфраструктуры. Ученые связывают аномальные осадки с изменением климата и называют китайскую столицу «дождевой ловушкой».

За несколько дней в Пекине выпала почти годовая норма осадков, что спровоцировало наводнения и оползни. По данным агентства «Синьхуа», 28 человек погибли в районе Миюнь и двое — в Яньцине. Более 80 000 жителей были эвакуированы, повреждены дороги и линии связи, а в 136 деревнях люди остались без электричества.

Источник: TRT World / YouTube

По словам ученых, в Китае наблюдается рекордная интенсивность дождей. Так, в северных районах столицы выпало до 543,4 мм осадков при среднегодовой норме около 600 мм.

«Совокупное количество осадков было чрезвычайно высоким — в некоторых районах оно достигло 80–90% от годовой суммы всего за несколько дней. Очень немногие системы способны справиться с таким интенсивным объемом осадков за такой короткий период», — заявил генеральный директор Тихоокеанского консорциума по изучению последствий изменения климата (PCIC) Сюэбин Чжан.

Источник: Disaster News / X

Как передает Reuters, ситуация с ливнями усугубилась в провинциях Хэбэй и Тяньцзинь, где за выходные выпало шестимесячное количество осадков. В Хэбэе четыре человека погибли из-за оползня, восемь числятся пропавшими. В Тяньцзине затоплены целые деревни, видны только крыши домов.

Источник: Aletihad English / X

Власти Китая уже предупредили о продолжении ливней и сложной обстановке с ликвидацией последствий. Между тем жители в соцсетях призывают ускорить спасательные операции.

«Наводнение все еще продолжается, электричества и связи по-прежнему нет, и я все еще не могу связаться с семьей!» — написал один из пользователей сети.

Источник: Weather Monitor / X