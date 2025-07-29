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Происшествия Десятки человек погибли, нет электричества и связи: на Китай обрушились мощные ливни, затопившие города — кадры

Десятки человек погибли, нет электричества и связи: на Китай обрушились мощные ливни, затопившие города — кадры

За пару дней там выпала почти годовая норма осадков

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3 комментария
Где стихия спала, начинают разбирать последствия | Источник: Florence Lo / REUTERSГде стихия спала, начинают разбирать последствия | Источник: Florence Lo / REUTERS

Где стихия спала, начинают разбирать последствия

Источник:

Florence Lo / REUTERS

Мощные дожди, обрушившиеся на Пекин и соседние регионы, привели к гибели как минимум 30 человек, массовым эвакуациям и разрушениям инфраструктуры. Ученые связывают аномальные осадки с изменением климата и называют китайскую столицу «дождевой ловушкой».

За несколько дней в Пекине выпала почти годовая норма осадков, что спровоцировало наводнения и оползни. По данным агентства «Синьхуа», 28 человек погибли в районе Миюнь и двое — в Яньцине. Более 80 000 жителей были эвакуированы, повреждены дороги и линии связи, а в 136 деревнях люди остались без электричества.

Источник:

TRT World / YouTube

По словам ученых, в Китае наблюдается рекордная интенсивность дождей. Так, в северных районах столицы выпало до 543,4 мм осадков при среднегодовой норме около 600 мм.

«Совокупное количество осадков было чрезвычайно высоким — в некоторых районах оно достигло 80–90% от годовой суммы всего за несколько дней. Очень немногие системы способны справиться с таким интенсивным объемом осадков за такой короткий период», — заявил генеральный директор Тихоокеанского консорциума по изучению последствий изменения климата (PCIC) Сюэбин Чжан.

Источник:

Disaster News / X

Как передает Reuters, ситуация с ливнями усугубилась в провинциях Хэбэй и Тяньцзинь, где за выходные выпало шестимесячное количество осадков. В Хэбэе четыре человека погибли из-за оползня, восемь числятся пропавшими. В Тяньцзине затоплены целые деревни, видны только крыши домов.

Источник:

Aletihad English / X

Власти Китая уже предупредили о продолжении ливней и сложной обстановке с ликвидацией последствий. Между тем жители в соцсетях призывают ускорить спасательные операции.

«Наводнение все еще продолжается, электричества и связи по-прежнему нет, и я все еще не могу связаться с семьей!» — написал один из пользователей сети.

Источник:

Weather Monitor / X

Reuters напоминает, что это уже не первая подобная катастрофа: летом 2023 года от наводнений в Пекине погибли 33 человека. Ученые связывают учащение экстремальных погодных явлений с глобальным потеплением.

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Ксения Киндеева
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Комментарии
3
Гость
1 час
Срочно собираем гуманитарную помощь братскому Китаю!!! Люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
51 минута
Эти трудяги за неделю всё восстановят,не чета другим.
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