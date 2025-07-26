«Мам, мой дом взорвался»: жильцы многоэтажки в Саратове не могут отойти от шока

Взрывом газа на Блинова, 2 вынесло четыре этажа и целый лестничный пролет Источник: Виктория Федорова / 164.RU

«Какое счастье, что сегодня пятница, а не выходные, а то жертв было бы больше!» — это была главная фраза всех соседей дома № 2 на улице Блинова в Ленинском районе Саратова, где в пятницу, 25 июля, произошел взрыв газа. Он обрушил 30 квартир 5-го подъезда. Первые сообщения о трагедии начали поступать в полдень. Подробности — в материал наших коллеги из 164.RU.

Сообщение из соцсетей в 12:33: «Взрыв газа на улице Блинова. Повреждены десятки машин. От взрыва пострадал соседний дом. На месте много машин скорой помощи, очевидцы сообщают, что есть пострадавшие среди пешеходов. Сообщают, что два человека погибли».

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения Источник: соцсети

Тут же возбудились все спецслужбы и журналисты. Дальше начали, как снежный ком, множиться сообщения в соцсетях. В 13:34. появилось официальное сообщение губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, о том, что на улице Блинова работают все экстренные службы.

В рабочий день в доме было не очень много людей Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Жильцов всего дома эвакуировали Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

«Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа», — сообщил он, подтверждая происшествие фотографиями с места событий.

Как позже сообщали официальные службы, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома в 12:09 по саратовскому времени.

Территория оцеплена Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Блинова, 2 — панельный дом 2009-го года постройки. Всегда выглядел прилично и вписывался в концепцию «улучшайзинга» старого Солнечного района города. Многоэтажные дома в этом районе Саратова смотрят друг на друга, так что неудивительно, что скоро к месту происшествия подтянулись все жильцы соседних домов, чтобы своими глазами увидеть масштаб разрушения. У многих пострадали припаркованные автомобили, в доме напротив вылетели стекла и покосился балкон.

Женщине стало плохо, у нее под завалами кто-то из родственников Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Аварийные службы тоже работали оперативно. Поскольку к пострадавшему дому было много подходов с разных сторон, то место было максимально оцеплено сигнальными лентами. Оставалась опасность дальнейшего разрушения дома.

Одним из очевидцев происшествия стал курьер «Яндекс.Маркета», который нес посылку в тот район.

— Был резкий хлопок, сначала подумал, что беспилотник, смотрю — облако пыли, побежал от него в другую сторону, — рассказал он. — Потом уже смотрю, все оцеплено, сейчас жду, когда можно будет пройти.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Разрушенный многоэтажный дом окружает частный сектор. Люди вышли из своих домов на улицу и качали головами:

— Рядом с этой многоэтажкой детская площадка, дом обрушился на нее. Говорят, там была мама с ребенком, — рассказывали они.

К дому подъезжала спецтехника. Власти со всех сторон старались обезопасить жителей и многократно по всему периметру вешали сигнальные ленты. Пыль все еще летела во все стороны, но люди продолжали прибывать, толпиться и снимать все на телефоны. Многие в шоке перезванивались с близкими.

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— Мам, мой дом взорвался, — слышались голоса.

Несколько человек мирно сидели на скамейке и тоже рассказали, как происшествие дошло до них.

— Я пошел платить за коммунальные услуги, а вернулся — и дом разрушен, — поделился один мужчина, живущий в доме напротив.

— Я вообще была на 3-й Дачной (7 км от Блинова, 2. — Прим. ред.) и услышала взрыв, — рассказала его соседка. — Прихожу, а тут такое.

Другая женщина пошла выбрасывать мусор и увидела, как дом рушится у нее на глазах.

— Слышу взрыв и вижу хвост какой-то — облако пыли, но я не попала под него, — рассказала Елена.

Сотрудники МЧС развернули на месте ЧП оперативный штаб Источник: Виктория Федорова / 164.RU

У дома был развернут оперативный штаб, быстро съехались все начальники города. Простые люди сначала охотно давали интервью, но со временем шок начал их отпускать.

— Ночевать где? Как теперь жить без дома?! — спрашивала одна из женщин своего мужа, который снимал разрушения на камеру. Их квартира была на 2-м этаже обрушившегося подъезда, они сами только вернулись с дачи. — Что теперь делать?!

Они подошли с этим вопросом к мэру Михаилу Исаеву, он с ними переговорил и отправил в оперативный штаб. Одна из женщин плакала на лавочке — под завалами предположительно находились ее родственники.

Все это время велись поисково-спасательные работы. Для изучения масштабов поражения летали дроны. Периодически народ просили помолчать и заглушить моторы машин — чтобы услышать голоса живых. Так некто на 8-м этаже докричался — это был мужчина 39-лет. Он сам назвал свой возраст. Его начали усиленно искать. Спасатели буквально раскидывали более-менее нетяжелую арматуру и части панелей.

— Бога молю, что так случилось: моя жена с ребенком уехала на дачу, а я был на работе, — говорил один из мужчин, глядя вверх. — Если бы они не уехали, то были бы дома.

— Как хорошо, что сегодня пятница, а не выходные — много людей на работе, меньше жертв, — кивали другие.

Каждый стоял плечом к плечу, делился новостями и снимал происходящее на телефон. Многие постоянно были на проводе, не отрывались от сотового телефона: «Я живой, все хорошо, устал уже говорить!» — говорили они. Люди приходили даже из соседних районов, чтобы посмотреть на масштаб ЧП. В близлежащих магазинах скупили все сигареты и воду.

Участковый делал запись о жильцах обрушившегося подъезда, которые продолжали подходить. В соседний подъезд не пускали. Полностью обрушился пятый. Люди пытались пройти хотя бы за паспортом и нужными вещами — но пускали только в 3-й подъезд. Другим говорили ждать ради их же блага.

Наверху среди разрухи верхних этажей продолжали искать мужчину, который успел сказать, что он жив и ему 39 лет. Шли часы не на жизнь, а на смерть.

Спасатели несколько часов пытались спасти зажатого между плитами мужчину Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— До сих пор не могу поверить, что это случилось с нами, — сокрушались жильцы дома. У многих были слезы на глазах.

Спецтехника один за другим спускала бетонные блоки сверху вниз, чтобы быстрее разгрести завал. Надо отдать должное — огромное количество полицейских, которые оцепили район, были весьма участливы к горожанам. Никто не грубил, не хамил. Периодически просили отойти подальше от места ЧП, потому что люди хотели подойти ближе и увидеть больше.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

В 17:45 под завалами нашли 39-летнего мужчину, подававшего признаки жизни. Его аккуратно положили на носилки и понесли по сохранившейся лестнице к машине реанимации. Этого момента ждали все очевидцы.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— А он живой, этот мужчина? — спросил меня пацан лет 12, стоявший рядом с велосипедом.

— Надеюсь, что да, — ответила я.

— А я все бабушку ищу, не могу найти. Наверное, она эвакуировалась, она живет в 4-м подъезде. А мне повезло — я пошел гулять, когда все это случилось.

— Ты живешь в том подъезде, который разрушился? А где твои родители?

— Они на работе, еще не приехали.

— А ты во сколько пошел гулять?

— Часов в 11.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

В этот момент к мальчику подошла женщина с мокрыми глазами от слез.

— Ты из нашего подъезда, да? — обняла она его.

— Граждане, прошу отойти подальше от этого места, — подошел к нам полицейский. В этот момент спасенный 39-летний мужчина с 8-го этажа еще был жив и находился в машине реанимации. Но позже передали, что, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Пункт временного размещения для пострадавших открыли в школе № 103 Ленинского района. Туда потянулись вереницы людей, чтобы передать нуждающимся то, чем они в силах помочь — воду, еду, одежду, постельное белье, детские игрушки.

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На 26 июля в Саратовской области объявлен траур.