Ярославский губернатор высказался по поводу авиакатастрофы в Амурской области

В Амурской области разбился пассажирский самолет Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ярославский губернатор Михаил Евраев высказался о трагедии в Амурской области. Напомним, там днем 24 июля 2025 года разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погибли 48 человек.

«Трагедия в Амурской области. Потерпел крушение самолет Ан-24, на борту которого находились 48 человек, в том числе пятеро детей. От всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал у себя в социальных сетях глава Ярославской области.

Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В 11:21 он вылетел из Благовещенска и должен был приземлиться в конечном пункте назначения в 12:45. Сесть с первой попытки у экипажа не получилось, борт пошел на второй круг и внезапно пропал с радаров. Через некоторое время спасатели наши горящие обломки борта в 15 километрах от Тынды.

Под Тындой разбился пассажирский самолет Ан-24 Источник: Городские медиа

В Восточном управлении СК на транспорте ТАСС сообщили, что в качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и «человеческий фактор, нарушения при выполнении полета».