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Происшествия Крушение Ан-24 «Ангары» в Амурской области Ярославский губернатор высказался по поводу авиакатастрофы в Амурской области

Ярославский губернатор высказался по поводу авиакатастрофы в Амурской области

Михаил Евраев опубликовал пост со словами соболезнования близким погибших

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1 комментарий
В Амурской области разбился пассажирский самолет | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Амурской области разбился пассажирский самолет | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Амурской области разбился пассажирский самолет

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ярославский губернатор Михаил Евраев высказался о трагедии в Амурской области. Напомним, там днем 24 июля 2025 года разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погибли 48 человек.

«Трагедия в Амурской области. Потерпел крушение самолет Ан-24, на борту которого находились 48 человек, в том числе пятеро детей. От всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал у себя в социальных сетях глава Ярославской области.

Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В 11:21 он вылетел из Благовещенска и должен был приземлиться в конечном пункте назначения в 12:45. Сесть с первой попытки у экипажа не получилось, борт пошел на второй круг и внезапно пропал с радаров. Через некоторое время спасатели наши горящие обломки борта в 15 километрах от Тынды.

Под Тындой разбился пассажирский самолет Ан-24

Источник:

Городские медиа

В Восточном управлении СК на транспорте ТАСС сообщили, что в качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и «человеческий фактор, нарушения при выполнении полета».

Все подробности о случившемся читайте в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Авиакатастрофа Амурская область Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
1
Гость
59 минут
Таких трагедий сейчас в каждом регионе, особенно с транспортом что касается. А к этой катастрофе, какое отношение имеет Евраев? В стане везде гибнут люди, почему их семьям нет соболезнований? Такое ощущение, что Евраеву заняться нечем...
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