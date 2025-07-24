Самолет был исправен, МАК начала расследование — онлайн-трансляция о крушении в Амурской области

Предварительно, разбившийся в Амурской области Ан-24 не смог сесть в Тынде с первого раза из-за низких облаков. Предполагается, что пилотам не удалось увидеть полосу, из-за чего они прекратили заход на посадку и увели самолет на второй круг. Чуть позже борт упал в лесном массиве в 15 километрах от Тынды.