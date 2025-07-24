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Происшествия Онлайн-трансляция Самолет был исправен, МАК начала расследование — онлайн-трансляция о крушении в Амурской области

Самолет был исправен, МАК начала расследование — онлайн-трансляция о крушении в Амурской области

По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли

811
22 комментария
Также на борту было пятеро детей | Источник: авиакомпания «Ангара»Также на борту было пятеро детей | Источник: авиакомпания «Ангара»

Также на борту было пятеро детей

Источник:

авиакомпания «Ангара»

В Амурской области произошло крушение самолета АН-24, на котором находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не выжил.

Алена Смагина

Самолеты Ан-24 устарели

Пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов в разговоре с нашими коллегами из «IRCITY.RU» рассказал, что такие самолеты были надежны раньше, но сейчас они уже морально и физически устарели.

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Алена Смагина

Предварительно, разбившийся в Амурской области Ан-24 не смог сесть в Тынде с первого раза из-за низких облаков. Предполагается, что пилотам не удалось увидеть полосу, из-за чего они прекратили заход на посадку и увели самолет на второй круг. Чуть позже борт упал в лесном массиве в 15 километрах от Тынды.

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Алена Смагина

Сейчас в аэропорту Тынды проводятся следственные действия, выемка документов и образцов топлива.

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Алена Смагина

На место крушения вылетели глава Минтранса Никитин и руководитель Росавиации Ядров. Никитин возглавил правительственную комиссию по помощи семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье, сообщил Минтранс.

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Алена Смагина

До крушения Ан-24 было известно о плохих погодных условиях. Кроме того, была задержка рейса.

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Алена Смагина

В Росавиации сообщили, что разбившийся в Приамурье Ан-24 с 2018 года попал в четыре авиаинцидента.

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Алена Смагина

Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 был поврежден в авиапроисшествии в Иркутской области в 2018 году, передают авиаслужбы.

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Алена Смагина

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24.

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Алена Смагина

Кто управлял самолетом

Командиром Ан-24, рухнувшего в Амурской области, был 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска Он окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе. Вместе с ним был второй пилот Кирилл Плаксин. Однако кто из них вел самолет на посадку — пока неизвестно, передает Telegram-канал SHOT.

На фото пилот Вячеслав Логвинов из Иркутска | Источник: SHOT / TelegramНа фото пилот Вячеслав Логвинов из Иркутска | Источник: SHOT / Telegram

На фото пилот Вячеслав Логвинов из Иркутска

Источник:

SHOT / Telegram

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Алена Смагина

Упавший в Приамурье Ан-24 был технически исправен, передает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные правоохранительных органов.

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Алена Смагина

МАК начал расследование крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила пресс-служба комитета.

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Алена Смагина

В 15:26 по местному времени спасатели обнаружили место крушения — с воздуха, примерно в 15 километрах от аэропорта.

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Алена Смагина

Самолет вылетел утром 24 июля в 07:36 из Хабаровска. Рейс авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

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Алена Смагина

На борту самолета Ан-24 было 49 людей, из них 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Крушение самолета Авиакатастрофа
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Комментарии
22
Гость
1 час
Некогда решать гражданские вопросы - происходит нескучная движуха без времени на раскачку. И идёт она в чётком соответствии с графиком, по плану. Так мужик в телевизоре говорит.
Гость
59 минут
Ан -24 производился в СССР с 1962 по 1979г. Выводы делайте сами.
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