«Только правду напишите»: как живет Сочи после ночной атаки дронов — фото

Разрушено 8 гаражей. Еще в нескольких выбиты стекла Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В ночь на 24 июля тишину Сочи нарушили сухой треск зенитных установок и оглушительные хлопки падающих обломков. На улице Авиационной жителям гаражного кооператива к шуму не привыкать, строения находятся под глиссадой самолетов, но рев двигателей — это одно, а взрывы — другое. Да, да, не удивляйтесь. В этих гаражах живут люди. Помещения юридически числятся, как нежилые, но по факту превращены в скромное жилье. Но одно дело рев самолета и другое — атака БПЛА. ПВО отразила ночной налет беспилотников, но обломки дронов попали на гаражи, несколько загорелись. Корреспондент SOCHI1.RU Оксана Витязь — с места событий.

Люди сидят на вещах и не знают, куда идти

— Только напишите правду. У нас на территории кооператива никто не погиб. А то написали уже ваши коллеги чушь всякую. Я самый честный человек в мире, я за слова отвечаю. У нас один мужчина ногу поранил, ему скорая обработала, и он сейчас завалы разгребает. Страшно да, было. Я с собакой пряталась в ванне. Но до нас, слава богу, обломки не долетели, а у соседей окна выбило. А с той стороны сгорело несколько гаражей. Бедные люди, — рассказывает местная жительница Юлия. Ее руки в саже, голос сорван.

— Сначала думала — час отсидим и все. А оно гремело до трех ночи. Потом еще пожарные до шести утра заливали, я не спала уже сутки, — добавляет женщина.

В гаражах жили люди, которые теперь звонят знакомым и просятся на ночлег Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

По официальным данным, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов — 21 из них над Черным морем. Из-за падения обломков в Адлерском районе произошло возгорание на территории гаражного кооператива по улице Авиационной. От огня пострадали 8 гаражей, пожар был оперативно ликвидирован.

Вот так выглядит сейчас гаражный кооператив на Авиационной Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сейчас на месте работают представители районной администрации, устанавливают собственников гаражей, подсчитывают убытки. Выделили работников ЖКХ, они помогают разбирать завалы. Пригнали спецтранспорт для оперативного вывоза мусора.

Соседи помогают пострадавшим Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Люди сидят на своих вещах на улице, не знают, что делать. Некоторые использовали гаражи как жилье и теперь остались без крова.

— Я строил этот гараж 20 лет назад, с зарплаты, экономя деньги. Для меня это было лучшим местом на земле. А сейчас что? Я спас только кресло и какую-то ерунду, впопыхах. Бытовая техника, мебель — все сгорело, — делится один из владельцев гаражей.

Люди не знают, будет ли компенсация Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Люди не спали, на контакт идут неохотно, многие живут в гаражах семьями, с маленькими детьми. Конечно, гаражи узаконены, но не признаны жильем, будет ли компенсация — непонятно.

Некоторые готовы сами восстановить имущество Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

На уборку вышли все, даже чьи гаражи не пострадали Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Ночью пожарным помогали тушить гаражи сами жильцы Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

на восстановление потребуется немало сил и денег Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Двое погибли, одиннадцать пострадали

На трассе в Адлере идет ремонт шумозащитных экранов — убирают следы ночных атак. Здесь погибли женщина-водитель, железнодорожница, подвозившая коллег после смены, и ее подруга. Всего в машине находились пять человек. Они возвращались после рейса «Ласточки» из Имеретинского курорта в Адлер.

За рулем автомобиля была начальник поезда Александра Сайфулина. На улице Авиационной в их кроссовер попали обломки дрона. Александра погибла на месте. Ее коллега-проводник скончалась позже в больнице. Еще трое работников получили ранения и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Сообщается, что очевидцы пытались вызвать скорую, но из-за проблем со связью это удалось сделать не сразу. Страшные кадры публикуют соцсети. Люди были готовы помочь, но не знали как.

Источник: Любимый Сочи /telegram

Глава города Андрей Прошунин говорит о 11 пострадавших. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы на улице Таврической. Четверо пострадавших госпитализированы в краевую больницу № 4 в Адлере, одного из пациентов санавиацией доставили в Краснодар.

— В результате ночной атаки беспилотников на Сочи и ФТ «Сириус», к сожалению, есть двое погибших, выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Окажем им и всем пострадавшим необходимую помощь. На месте работают аварийные службы, ресурсоснабжающие организации, привлечены сотрудники и техника районной администрации для ликвидации последствий. Вместе с коллегой, главой ФТ «Сириус» Дмитрием Плишкиным, держим ситуацию на контроле, находимся в постоянном взаимодействии. Угроз для жителей и гостей курорта сейчас нет, вся инфраструктура действует в рабочем режиме. Прошу сочинцев и гостей курорта сохранять спокойствие, следить за информацией краевого оперштаба и доверять только официальной информации, — заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

Аэропорт вывозит застрявших пассажиров

Аэропорт, замерший ночью на несколько часов во время атаки, теперь работает в усиленном режиме. В терминале многолюдно, есть очереди. Фиксируются задержки на несколько часов.



— Все задействованные службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для минимизации изменений в расписании, а также своевременного информирования и обслуживания пассажиров, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолеты выбились из графика Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Некоторые пассажиры устраиваются отдыхать на полу и на ступеньках. Но все без скандалов и криков. Утром на на вылет было задержано 28 рейсов (более 2-х часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более 2-х часов).



— Рейсы задерживаются, но мы понимаем: безопасность важнее, — делится девушка, укачивающая ребенка. Рядом на чемоданах дремлют другие туристы.

Аэропорт работает в штатном режиме Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристы на расслабоне

В Сириусе ночью постояльцы отелей прятались на подземных парковках. Выли сирены, слышались хлопки в небе. Однако утром о страшной ночи уже все забыли. Курортный сезон в разгаре.

На пляжах многолюдно, после бессонной ночи туристы ловят релакс Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

— Я слышала взрывы, видела вспышки, но у нас такое и в Москве бывает, мы привыкли, — рассказывает туристка Ирина. — Конечно, думали отдохнуть от этого, ну что сделаешь. Хорошо, хоть все живы. Что? Погибшие есть? Да, это страшно, но отпуск прерывать не буду, он у меня один, — добавляет женщина.

Туристы спешат на пляжи, чтобы не упустить скоротечное лето Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

— Мы тоже слышали, но мы остановились в частном секторе. Вспышки были прямо у нас под окнами. Испугались. Вот сейчас пришли на море, поспим здесь на лежаках в тени, а ночью будем бдить, — добавляет другая туристка.

Туристическая индустрия демонстрирует удивительную устойчивость. Отельеры подтверждают: несмотря на тревожные события, курортный сезон продолжается в штатном режиме.

Несмотря на тревожные события, курортный сезон продолжается в штатном режиме Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В отелях Сочи не зафиксировали отказов от отдыха и отмен бронирований после ночной атаки БПЛА в Сириусе. Об этом пишет TourDom.ru со ссылкой на отельеров и туроператоров.

Аннуляции броней — в пределах обычных цифр. Досрочно никто не уехал Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Информации об отказах нет», — отметили в пресс-службе ГК «Мантера», управляющей отелями в Сириусе — Mantera Supreme, Mantera Resort & Congress, «Сочи Парк Отель» и «Богатырь». В сети подтвердили, что ночью действительно эвакуировали гостей по стандартной процедуре. Как ранее сообщалось, постояльцы прятались на подземной парковке.

В Сириусе идет обычная курортная жизнь Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Аналогичную ситуацию отмечают в принимающей компании «Аэлита». «Никто не просил снять заявку, — говорит директор Александра Сердюченко. — В городе все спокойно».

«Аннуляции — в пределах обычных цифр. Досрочно никто не уехал», — добавляет директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Море теплое, вода прозрачная. Туристы спешат на пляжи, чтобы не упустить скоротечное лето.

Туристов просят не игнорировать сигналы сирен

Сочи продолжает принимать гостей, но туристам важно помнить о правилах безопасности. Оперштаб Краснодарского края обращает особое внимание отдыхающих на необходимость соблюдения мер предосторожности в случае воздушной тревоги.

Правила поведения при тревоге:

Немедленно прекратить все уличные активности;

Перейти в укрытие (подземные паркинги, цокольные этажи);

Держаться подальше от окон.

Категорически запрещено:

Вести фото- и видеосъемку работы ПВО;

Подходить к местам падения обломков;

Распространять непроверенную информацию.

Номер экстренной связи 112 работает круглосуточно.

Персонал отелей проинструктирован о порядке действий — следуйте их указаниям.

Держите под рукой заряженный телефон и паспорт.

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