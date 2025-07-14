«Я задыхалась и перестала есть». Как мошенники смогли обмануть учительницу на миллион рублей

Мошенники оформили на ставропольскую учительницу кредиты Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Молодого педагога ставропольской школы обманули мошенники. Они узнали ее данные и взяли на нее кредиты на несколько миллионов рублей. Для учительницы эта ситуация стала шоком и жутким стрессом. Ведь она была уверена, что никогда не попадется.

Думаете, предупрежден — значит вооружен? Наша героиня тоже так думала, пока не попалась на уловку, которая нарушила все ее планы и перевернула жизнь с ног на голову. Подробности в материале наших коллег из 26.RU.

«Позвонили и сказали, что мой номер заблокируют»

«Первый раз мошенники мне позвонили, когда я была в школе. В этот день у меня было очень подавленное состояние, я еще не вышла с больничного, но меня вызвали на работу. Мне пришлось уставшей и расклеенной идти туда. Со всех сторон отвлекали ученики, коллеги, даже некоторые родители приходили и что-то спрашивали. В таком состоянии я была очень рассеянной и не контролировала ситуацию», — рассказала Софья (имя изменено по просьбе героини).

Мошенник позвонил Софье и представился сотовым оператором. Схема вроде бы стандартная, известная: сообщить, что истекает срок договора, и нужно продлить его, чтобы номер телефона продолжал быть активен.

В первые минуты наша героиня реагировала правильно.

«Я сказала, что не буду диктовать свои паспортные данные, пожелала им всего доброго и попросила больше не звонить», — продолжает Софья.

Вы можете подумать, что на этом история заканчивается, ведь злоумышленников вроде бы сразу раскусили. Но не тут-то было! Мошенник назвал ее фамилию, имя и отчество, а потом продиктовал паспортные данные.

«Он ошибся в последней цифре. Я на автомате его поправила. Сказала „да“, а они попрощались и положили трубку… Через пару минут до меня дошло, что моими личными данными завладели какие-то люди, и было ясно, что это совсем не сотовая компания, которая хотела продлить мой абонентский договор», — делится педагог.

«А потом мне позвонили с „Госуслуг"»

Что чувствует человек в это время? Панику, непонимание, страх… На этом и играют мошенники, добивая свою жертву, пока она под наплывом эмоций не в состоянии мыслить здраво. Они отрабатывают свою схему до конца, ведь первый звонок — это только начало.

«Через пару минут мне звонят с „Госуслуг“. Женский голос говорит о том, что все мои персональные данные выгружают с платформы, скачивая информацию, и могут добраться до личных банковских счетов», — рассказывает Софья.

В этот момент нашу героиню окончательно охватила паника, которая настолько затуманила разум, что, кроме страха, Софья не ощущала ничего.

«Когда человек в таком состоянии, он не может контролировать свои действия. Я была готова сказать, наверное, что угодно в тот момент, лишь бы моими данные не попали к мошенникам. Меня охватил страх, я начала плакать. Было тяжело, а девушка по телефону всё твердила, чтобы я не переживала, что мне помогут», — делится своими эмоциями героиня.

Главная задача мошенника — найти больное место жертвы и надавить так, чтобы она почувствовала свою беспомощность, поняла, что ей никто не поможет, кроме человека по ту сторону телефона. Девушка на другом конце провода сказала, что переведет нашу героиню на сотрудника службы безопасности Банка России, который подскажет, как решить вопрос и выйти из этой неприятной ситуации.

Сотрудник службы безопасности Банка России

«Мне перезвонил чуть позже мужчина. Назвал свое имя и сказал, что может в любом мессенджере или по телефону сбросить свое удостоверение, чтобы я убедилась, что он сотрудник Банка России, и успокоилась. Он снова назвал все мои личные данные, поэтому у меня не было сомнений, что мне помогает сотрудник банка. В тот момент я готова была поверить во что угодно и продолжила диалог», — объяснила Софья, почему не прервала эту цепочку телефонных звонков.

Сотрудник «службы безопасности» отметил факт, что у героини есть счета в определенных банках, и сейчас их нужно постараться защитить, потому что мошенники уже пытаются оформить кредиты.

Он убедил Софью скачать приложение одного из банков, в котором у нее даже счета не было, и войти в аккаунт.

«Мы первое время отключали какие-то функции, там появлялись непонятные цифры. А потом я сама не заметила, как у меня оформились кредитные карты, кредиты и рассрочка».

И так было не в одном банке.

«Он сказал, что деньги нужно срочно вывести, чтобы злоумышленники не успели обналичить их. По его словам, они способны подделать документы или привести в банк похожего человека, и все эти деньги окажутся у них».

Лжесотрудник убедил ее перевести деньги через знакомых на «безопасный счет». На вопросы о том, почему нужно было к этому привлекать других людей и почему героиня не может сама совершить операции, тот ответил очень просто. Он сказал, мол, лимит будет превышен, карту заблокируют, и деньги не будут спасены.

«Как я потом узнала, если бы эти переводы были выполнены лично мной, то удалось бы избежать ряда проблем. Деньги можно было бы вернуть после того, как выяснилось, что это счета мошенников», — отметила Софья.

Наша доверчивая учительница в тот момент этого не знала, поэтому попросила своих знакомых помочь ей и отправить на «безопасный счет» неизвестного человека свои деньги. Она перевела разные суммы своим знакомым и скинула номер, по которому нужно совершить операцию. Для каждого знакомого героиня придумала легенду, откуда эти крупные суммы и почему их надо куда-то перевести.

«Моя зарплата в месяц — не больше 30 тысяч рублей. А суммы, которые мне одобряли банки, были очень большими. Я думаю, они вообще не соответствуют моей платежеспособности», — отметила Софья.

«Когда я поняла, что меня обманули, я начала задыхаться»

До последнего доверчивый педагог верила словам мошенника и общалась с ним. Осознание происходящего пришло к Софье только после разговора с близкими людьми, которые пролили свет на ситуацию.

«Только тогда до меня дошло, что меня обманули. Мой молодой человек сказал, что сотрудники банков никогда не звонят. Хотя я и сама это знала… У меня началась ужасная паника, казалось, что сердце выпрыгнет из груди или вовсе остановится. Началась паническая атака, я задыхалась и не скоро пришла в себя», — поделилась эмоциями Софья.

Так за один день и несколько телефонных разговоров простая учительница оказалась должна банкам больше миллиона рублей без учета процентов. Вернуть такую сумму со своей зарплаты она вряд ли когда-либо смогла бы. Поэтому Софья сейчас проходит процедуру банкротства.

«Очень тяжело было справляться с эмоциями самостоятельно, каждый день ревела в подушку. Вообще не знала, что мне делать и предпринимать. Я написала заявление в полицию. В итоге подключились близкие люди, которые помогли найти адвокатов. Мы очень много с ними контактировали, брали у них советы», — вспоминает Софья.

Героиня обратилась в банки и оформила самозапрет на кредиты на «Госуслугах». Конечно, предупредила родных, чтобы не совершали тех же ошибок и не отвечали на звонки с незнакомых номеров.

«Тяжело было это переживать не только мне, но и моим близким. Если ты человек, у которого нет лишних финансов, если ты не богат, то тебе очень трудно справиться с этим. Ты не знаешь, где брать деньги на адвоката и как выплачивать кредиты», — поделилась героиня.

Софья рассказала, что почти месяц после обмана она практически ничего не ела. Доверие к людям пропало окончательно.

«Самое жуткое в этой истории: ты почему-то думаешь, что никогда не попался бы на эту уловку. Ты вполне адекватный человек и можешь отличить ложь от правды, но когда с тобой говорят эти люди, ты становишься словно зомбированным… Когда я спросила саму себя, почему я не распознала в них мошенников, то не смогла дать ответ», — подчеркнула Софья.

Секундная невнимательность стоила молодой учительнице целого состояния и потраченных нервов. Как в 20 лет можно стать банкротом? Легко, если совершить одну маленькую, но такую дорогую ошибку.

«Мы просто хотим, чтобы появился человек, который решит наши проблемы»

Редакция 26.RU узнала у профессионала, почему всё-таки люди верят мошенникам, даже если знают про все уловки. Психолог Артем Сазыкин объяснил, что принцип обмана заключается в простой вещи — показать жертве, что она может потерять что-то важное.

«Независимо от того, в какое время они работают — XX век, XXI — смысл один и тот же. Когда мошенники выходят на человека, они создают такую ситуацию, в которой у жертвы возникает очень сложная проблема… Они затрагивают те сферы жизни, которые для нас наиболее важны, показывая, что мы можем что-то потерять», — говорит психолог.

Как объяснил Артем Сазыкин, чем больше человек говорит о том, что его нельзя загипнотизировать и обмануть, тем больше шансов, что ему могут что-то внушить.

«Это принцип психологии влияния. Мошенники играют как раз на нем. Все люди ведутся, независимо от статуса и возраста, потому что создается проблема, которая кажется неразрешимой, а человек, который условно прямо перед нами, предлагает нам решение», — подчеркнул специалист.

Кроме того, обманщики используют разные техники, которые делают речь более убедительной и помогают вызвать доверие.

«Мы хотим, чтобы появился тот, кто сможет решить все наши проблемы. А когда возникает такая ситуация, мы радуемся, что кто-то придет и всё разрулит».

Как оказалось, всё очень просто. Мошенники играют на чувствах и беспомощности людей, используя психологические методы. Не застрахован никто! Как в детстве наши проблемы решали родители, бабушки, дедушки, так и сейчас нам радостно от того, что какой-то дядя или тетя придет нам на помощь.