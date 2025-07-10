В Ярославской области ищут тело утонувшего юноши. Сообщение о происшествии поступило спасателям МЧС в 16:45 10 июля.
Трагедия произошла в необорудованном для купания месте в Гаврилов-Яме на берегу Которосли в районе улицы Гагарина.
На место выехали спасатели.
«В поисковых работах на воде приняли участие 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Тело не обнаружено, ведутся поиски», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Возраст погибшего не уточняется. 76.RU запросил информацию в СУ СКР по Ярославской области.
В июне в Ярославле в парке «30-летия Победы» был найден утонувший мужчина. Его личность не смогли установить сразу, поскольку при нем не было документов.
Еще раньше в Ярославской области нашли тело рыбака. Спасателям сообщение о происшествии поступило в пять утра. Тело было обнаружено на воде в селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский.