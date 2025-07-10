В Ярославской области утонул юноша Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут тело утонувшего юноши. Сообщение о происшествии поступило спасателям МЧС в 16:45 10 июля.

Трагедия произошла в необорудованном для купания месте в Гаврилов-Яме на берегу Которосли в районе улицы Гагарина.

На место выехали спасатели.

«В поисковых работах на воде приняли участие 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Тело не обнаружено, ведутся поиски», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Возраст погибшего не уточняется. 76.RU запросил информацию в СУ СКР по Ярославской области.

В июне в Ярославле в парке «30-летия Победы» был найден утонувший мужчина. Его личность не смогли установить сразу, поскольку при нем не было документов.