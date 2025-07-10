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Происшествия В Ярославской области ищут тело утонувшего юноши

В Ярославской области ищут тело утонувшего юноши

Первые подробности трагедии

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2 комментария
В Ярославской области утонул юноша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области утонул юноша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области утонул юноша

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут тело утонувшего юноши. Сообщение о происшествии поступило спасателям МЧС в 16:45 10 июля.

Трагедия произошла в необорудованном для купания месте в Гаврилов-Яме на берегу Которосли в районе улицы Гагарина.

На место выехали спасатели.

«В поисковых работах на воде приняли участие 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Тело не обнаружено, ведутся поиски», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Возраст погибшего не уточняется. 76.RU запросил информацию в СУ СКР по Ярославской области.

В июне в Ярославле в парке «30-летия Победы» был найден утонувший мужчина. Его личность не смогли установить сразу, поскольку при нем не было документов.

Еще раньше в Ярославской области нашли тело рыбака. Спасателям сообщение о происшествии поступило в пять утра. Тело было обнаружено на воде в селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Утонул парень МЧС Спасатели
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Комментарии
2
Гость
1 час
не купайтесь до отдания долга!!!
Гость
1 час
Какое несчастье.. Там течение сильное , его унесло.
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