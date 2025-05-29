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Город «Это небезопасно»: власти запретили купаться на ярославских пляжах. Причина

«Это небезопасно»: власти запретили купаться на ярославских пляжах. Причина

Сезон официально открывается 1 июня

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13 комментариев
На ярославских пляжах нельзя купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа ярославских пляжах нельзя купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На ярославских пляжах нельзя купаться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

1 июня в Ярославле официально стартует купальный сезон. В городе подготовлено три пляжа — Центральный на Подзеленье, Тверицкий в Заволжском районе и в поселке Норском Дзержинского района.

Как сообщили в мэрии, все места для купания прошли проверку на безопасность и готовность к летнему сезону. Но результаты не порадовали.

«Результаты проверки воды оказались неудовлетворительными, и купание на всех трех пляжах в настоящее время небезопасно. Мэрия города Ярославля настоятельно просит горожан воздержаться от купания в акватории Волги и Которосли и не допускать купания своих детей», — сообщили в городской администрации.

Загорать на берегу можно.

«На пляжах установлены буйки и выделены специальные места для купания детей. Водолазы обследовали дно и очистили его от мусора. Также на всех территориях есть информационные стенды, которые содержат подробные сведения о мерах безопасности и контактные данные экстренных служб», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее мэрия публиковала список запрещенных для купания мест.

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Комментарии
13
Гость
9 часов
Как там очистные поживают?
Гость
8 часов
Волга - одна из самых грязных рек в России.возглпвляет пятерку самых грязных рек.
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