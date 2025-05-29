«Это небезопасно»: власти запретили купаться на ярославских пляжах. Причина

На ярославских пляжах нельзя купаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











1 июня в Ярославле официально стартует купальный сезон. В городе подготовлено три пляжа — Центральный на Подзеленье, Тверицкий в Заволжском районе и в поселке Норском Дзержинского района.

Как сообщили в мэрии, все места для купания прошли проверку на безопасность и готовность к летнему сезону. Но результаты не порадовали.

«Результаты проверки воды оказались неудовлетворительными, и купание на всех трех пляжах в настоящее время небезопасно. Мэрия города Ярославля настоятельно просит горожан воздержаться от купания в акватории Волги и Которосли и не допускать купания своих детей», — сообщили в городской администрации.

Загорать на берегу можно.

«На пляжах установлены буйки и выделены специальные места для купания детей. Водолазы обследовали дно и очистили его от мусора. Также на всех территориях есть информационные стенды, которые содержат подробные сведения о мерах безопасности и контактные данные экстренных служб», — добавили в мэрии.