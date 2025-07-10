Есть пострадавшие: в Брагине автобус с пассажирами снес столб. Видео

Вечером 9 июля в Дзержинском районе Ярославля автобус с пассажирами врезался в столб. Все случилось в районе ТЦ «Омега» на Ленинградском проспекте по направлению в центр.
«Автобус снёс столб с проводами. Троллейбусы стоят. Приехала реанимация», — сообщили читатель 76.RU.
Судя по кадрам с места аварии, от удара столб покосился, передняя часть автобуса оказалась разбита.
«Водитель наехал на световую опору, в результате ДТП две пассажирки были доставлены в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.
В больницу имени Соловьева увезли горожанок 50 и 49 лет.
«Пострадавшие в ДТП женщины после осмотра в больнице были отпущены на амбулаторное лечение», — добавили в региональном Министерстве здравоохранения.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, обстоятельства аварии устанавливаются.
«По предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на опору контактной сети. Пострадали два человека, им оказана необходимая медицинская помощь. По данным перевозчика, водитель автобуса не пострадал», — отметили в Министерстве.
В ДТП попал автобус, курсирующий по маршруту № 7 «Улица Гудованцева — 15 МКР».
«Восстановление поврежденного автобуса и покрытие связанных с происшествием расходов ложится на перевозчика», — сообщили в пресс-службе Министерства.
По маршруту № 7 работает ООО «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»).
Что известно о перевозчике
«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль и Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. Вместе с еще двумя новыми для города перевозчиками — «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн». Обслуживает 40 маршрутов: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей.
Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), расположенном в Волгоградской области. На предприятии собирают автобусы и троллейбусы.
Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.