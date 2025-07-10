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Есть пострадавшие: в Брагине автобус с пассажирами снес столб. Видео

Публикуем подробности от полиции

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5 комментариев
В Ярославле две пассажирки пострадали в аварии с автобусом | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле две пассажирки пострадали в аварии с автобусом | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле две пассажирки пострадали в аварии с автобусом

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 9 июля в Дзержинском районе Ярославля автобус с пассажирами врезался в столб. Все случилось в районе ТЦ «Омега» на Ленинградском проспекте по направлению в центр.

«Автобус снёс столб с проводами. Троллейбусы стоят. Приехала реанимация», — сообщили читатель 76.RU.

Судя по кадрам с места аварии, от удара столб покосился, передняя часть автобуса оказалась разбита.

В Брагине автобус № 7 снес столб

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram, читатель 76.RU

«Водитель наехал на световую опору, в результате ДТП две пассажирки были доставлены в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.

В больницу имени Соловьева увезли горожанок 50 и 49 лет.

«Пострадавшие в ДТП женщины после осмотра в больнице были отпущены на амбулаторное лечение», — добавили в региональном Министерстве здравоохранения.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, обстоятельства аварии устанавливаются.

«По предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на опору контактной сети. Пострадали два человека, им оказана необходимая медицинская помощь. По данным перевозчика, водитель автобуса не пострадал», — отметили в Министерстве.

В ДТП попал автобус, курсирующий по маршруту № 7 «Улица Гудованцева — 15 МКР».

«Восстановление поврежденного автобуса и покрытие связанных с происшествием расходов ложится на перевозчика», — сообщили в пресс-службе Министерства.

По маршруту № 7 работает ООО «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»).

Что известно о перевозчике

«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль и Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. Вместе с еще двумя новыми для города перевозчиками — «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн». Обслуживает 40 маршрутов: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), расположенном в Волгоградской области. На предприятии собирают автобусы и троллейбусы.

Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП Авария с автобусом Пострадавшие пассажиры
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Комментарии
5
Гость
52 минуты
В БрагинО
Гость
52 минуты
В ПулковЕ, а ещё во Внукове и Шереметьеве (по версии 76РУ) В БрагинО, также как в - БородинО - ПростоквашинО - ИвановО - МонинО - КудровО - МажинО - ПалермО - ОслО
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