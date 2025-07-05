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Происшествия Владелец сафари-парка вернулся на работу после нападения льва: как он сейчас выглядит и чем занимается

Владелец сафари-парка вернулся на работу после нападения льва: как он сейчас выглядит и чем занимается

Олег Зубков раскрыл, что ждет животное, которое его покалечило

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Олег Зубков не намерен прекращать приходить ко львам | Источник: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram Олег Зубков не намерен прекращать приходить ко львам | Источник: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Олег Зубков не намерен прекращать приходить ко львам

Источник:

Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Владелец парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, которого едва не задрал лев, вернулся на работу. Работники встретили его радостными возгласами, а он сразу приступил к уборке территории.

Зубков — основатель зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». В прошлом в отношении него возбуждали несколько административных и уголовных дел. Предпринимателя обвиняли в жестоком обращении с животными и даже в избиении подчиненного. Однажды в его зоопарке тигр откусил палец ребенку — за это Зубкову дали условный срок.

Сотрудники сафари-парка аплодировали Зубкову и пожелали ему здоровья.

«С возвращением, с днем рождения! Пожалуйста, прекратите делать нам эти стрессы! Живите долго-предолго, Олег Алексеевич», — говорили они. 

Владелец парка сразу принялся за уборку

Источник:

Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Сам же Зубков быстро сел в электромобиль и поехал осматривать территорию. Он заметил, что павлины вышли на прогулку и тут же начал убирать за птицами. Видео владелец «Тайгана» разместил в своем Telegram-канале. Он выглядит счастливым, но из-за травмы разговаривает с трудом.

Олег Зубков сообщил, что лев, напавший на него, останется жить в парке. Просто с ним нужно «вести себя по-другому». Также он продолжит общаться со львами.

Олег Зубков сделал заявление по поводу судьбы льва

Источник:

Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

22 июня Олег Зубков вместе со своим пресс-секретарем Татьяной Алексагиной кормили львов. Они развозили мясо по саванне, где животные живут на свободном выгуле. Когда владелец парка резко прикрыл железную калитку, звук напугал молодого льва. Животные начало убегать, но на его пути оказался Зубков. Мужчине разорвало трахею.

Что известно о происшествии со львом

Источник:

Городские медиа

Пострадавшего привезли в больницу Белогорска, затем в медцентр Симферополя, откуда на борту санавиации доставили в клинику Краснодара. Спустя десять дней Олега Зубкова отправили долечиваться дома. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Олег Зубков Лев Состояние Сафари-парк Тайган
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