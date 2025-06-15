Иран продолжает бить по Израилю — и, возможно, пытался убить Трампа. Главное о конфликте

Из-за ударов в Иране загорелись нефтебазы Источник: Tansim / Telegram











Израиль и Иран продолжают обмениваться атаками по территориям друг друга. Рассказываем, что известно о конфликте к этому часу.

В результате атаки Тегерана многочисленные взрывы и пожары произошли в израильском городе Хайфа.

Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе Источник: Известия / Telegram

ЦАХАЛ параллельно ведет операции по перехвату ракет, запущенных Ираном, и наносит удары по военным целям в Тегеране, сообщает пресс-служба армии. Под атаки попали два нефтехранилища, пишет иранское агентство Fars.

Пожар на одном из нефтехранилищ Источник: Tansim / Telegram

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы пытался дважды убить президента Дональда Трампа.

«Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца [США] в Бейруте [в 1983 году]. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: „Смерть Америке“», — сказал Нетаньяху в своем англоязычном обращении.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что мира с Ираном быть не может, если страна получит ядерное оружие. При этом он выразил уверенность, что власти Ирана всё еще хотят «заключить сделку» по своей ядерной программе.

Кроме того, Трамп провел телефонные разговоры с главами Турции и России. Как сообщает агентство «Анадолу», Эрдоган выразил готовность Анкары «сделать ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌всё возможное, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию». Турецкий лидер поддержал позицию США продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Он отметил, что только такие контакты — единственный способ решить разногласия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что взгляды России и США по поводу конфликта различаются: Штаты поддерживают Израиль, в то время как Россия встала на сторону Ирана.

«Дональд Трамп, со своей стороны, также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана», — прокомментировал разговор президентов Ушаков.

Также Путин рассказал Трампу о проведенных телефонных разговорах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Иранский лидер же заявил, что Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану.

«Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского. — Прим. ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования… Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии — провальная стратегия США в отношении Ирана», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

В субботнем разговоре с Эммануэлем Макроном он отметил, что Исламская Республика не намерена приобретать ядерное оружие, поскольку это противоречит ее религиозным принципам. По его словам, Иран стремится к пониманию и соглашениям путем диалога.