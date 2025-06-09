«Намеренно сделал надписи»: вандал испортил мемориал «Локомотиву» под Ярославлем

Вандал испортил мемориал «Локомотиву» в Туношне Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram











Сотрудники полиции задержали вандала, который ночью 7 июня нанес надпись на мемориал в память о погибших в 2011 году хоккеистах «Локомотива» в Туношне под Ярославлем. 37-летний житель Костромской области рассказал, что сделал это намеренно.

«По словам задержанного намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую „важную“ информацию», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы публиковали хронологию событий в этом материале.

Правоохранители опубликовали видео беседы с задержанным. Он рассказывает, что сотрудники полиции настигли его дома, в Костромской области.

В полиции опубликовали видео допроса Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

«За что, вы понимаете?», — задал вопрос сотрудник полиции за кадром.

«За разрисовку памятника, за надпись», — запинаясь, ответил задержанный.

«Какую надпись?» — уточнил правоохранитель.

«Надпись нанес на памятнике погибшим хоккеистам „Локомотива“», — признал задержанный.

«А с какой целью вы это сделали?», — уточнили у него.

«Ну, донести до людей», — обтекаемо ответил мужчина.

Костромич пояснил, что нанес надпись баллончиком с краской. Заметив это, в полицию обратились представители администрации Туношенского сельского поселения. Люди обсуждали ситуацию в местных пабликах.