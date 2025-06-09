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Происшествия «Намеренно сделал надписи»: вандал испортил мемориал «Локомотиву» под Ярославлем

«Намеренно сделал надписи»: вандал испортил мемориал «Локомотиву» под Ярославлем

Он объяснил, зачем это сделал

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31 комментарий
Вандал испортил мемориал «Локомотиву» в Туношне | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramВандал испортил мемориал «Локомотиву» в Туношне | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

Вандал испортил мемориал «Локомотиву» в Туношне

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

Сотрудники полиции задержали вандала, который ночью 7 июня нанес надпись на мемориал в память о погибших в 2011 году хоккеистах «Локомотива» в Туношне под Ярославлем. 37-летний житель Костромской области рассказал, что сделал это намеренно.

«По словам задержанного намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую „важную“ информацию», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы публиковали хронологию событий в этом материале.

Правоохранители опубликовали видео беседы с задержанным. Он рассказывает, что сотрудники полиции настигли его дома, в Костромской области.

В полиции опубликовали видео допроса

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

«За что, вы понимаете?», — задал вопрос сотрудник полиции за кадром.

«За разрисовку памятника, за надпись», — запинаясь, ответил задержанный.

«Какую надпись?» — уточнил правоохранитель.

«Надпись нанес на памятнике погибшим хоккеистам „Локомотива“», — признал задержанный.

«А с какой целью вы это сделали?», — уточнили у него.

«Ну, донести до людей», — обтекаемо ответил мужчина.

Костромич пояснил, что нанес надпись баллончиком с краской. Заметив это, в полицию обратились представители администрации Туношенского сельского поселения. Люди обсуждали ситуацию в местных пабликах.

С мужчины взяли подписку о невыезде. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мемориал ХК Локомотив Авиакатастрофа Вандализм
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Комментарии
31
Ярпортал
21 час
Что заретушировали-то?
Гость
20 часов
Лицо и адрес, мы сами разберёмся.
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