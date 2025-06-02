Горы обломков и груды металла: как выглядит подорванный мост в Брянской области — кадры

Работы по расчистке продолжат 2 июня Источник: Александр Богомаз / Telegram











Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал, как выглядит место подрыва железной дороги в Выгоничском районе. В своем Telegram-канале он отметил, что к вечеру 1 июня пути удалось расчистить.

Источник: Александр Богомаз / Telegram











«Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки — меньше, чем за сутки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что в ближайшее время движение поездов на участке восстановят. Ремонтно-восстановительные работы продолжатся завтра.

Источник: МЧС Брянской области

В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул мост, под которым проходит железная дорога. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи. Поезд Климово — Москва врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошла с рельсов. Губернатор Андрей Богомаз заявил о подрыве моста. В ЧП 71 человек пострадал, а семеро погибли, среди них — машинист поезда и двое детей.

Источник: Городские медиа

Еще один подрыв произошел в Брянской области в 10:52 по мск. Неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. Обошлось без пострадавших.