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Происшествия Спецоперация на Украине Вертолёт Владимира Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников

Вертолёт Владимира Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников

Президент в это время летел в Курскую область

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Пока Путин летел в Курскую область, в небе сбили более 40 беспилотников | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПока Путин летел в Курскую область, в небе сбили более 40 беспилотников | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Пока Путин летел в Курскую область, в небе сбили более 40 беспилотников

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

При пролете вертолета с президентом России Владимиром Путиным над Курской областью резко возросло количество атак украинских беспилотников. Об этом 25 мая рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия».

Дашкин сообщил, что во время пребывания Путина в регионе украинские военные начали «беспрецедентную атаку с использованием БПЛА». В результате работы ПВО было сбито 46 дронов самолетного типа.

«Мы одновременно отражали воздушную атаку и обеспечивали безопасность пролета президентского вертолета. Фактически, он находился в эпицентре отражения массированного удара беспилотников», — пояснил командир (цитата по телеканалу «Вести»).

Путин посетил Курскую область 20 мая — это его первый визит после освобождения региона от ВСУ. В ходе поездки он встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, осмотрел строительство Курской АЭС-2 в Курчатове и обсудил с врио губернатора Александром Хинштейном поддержку жителей приграничных территорий.

Минобороны и Генштаб сообщили о полном освобождении Курской области 26 апреля 2025 года. Боевые действия в регионе начались 6 августа 2024 года, а последним населенным пунктом, возвращенным под контроль российской армии, стало село Горналь под Суджей.

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Гюббе Алина
Атака БПЛА Спецоперация на Украине Владимир Путин Курская область
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