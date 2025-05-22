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Происшествия Обзор В Турции при загадочных обстоятельствах умерла туристка. Ее вернули родным без сердца: новости 22 мая

В Турции при загадочных обстоятельствах умерла туристка. Ее вернули родным без сердца: новости 22 мая

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Родственники не соглашались на извлечение органа | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРодственники не соглашались на извлечение органа | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Родственники не соглашались на извлечение органа

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 мая.

В России приняли закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Государственная дума РФ приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», — написал Володин в своем telegram-канале. За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы для продавцов и организаций, реализующих такие напитки детям.

За незаконную реализацию энергетиков несовершеннолетним предполагаются следующие штрафы:

  • для физических лиц — до 50 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — до 200 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Задержали вице-губернатора Краснодарского края

Сотрудники УФСБ задержали вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его накануне отстранили от должности.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пишет ТАСС. По месту его работы и жительства ведутся обыски.

По предварительным данным, дело связано с его деятельностью в 2023–2024 годах на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» под руководством еще одного бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, которого задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки.

Для молодых россиян предложили снизить налоги 

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) до 8% для молодых работников до 35 лет с невысокими доходами. 

Речь идет о россиянах до 35 лет включительно в случае, если их среднедушевой доход на семью не превышает двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что финансовые трудности усложняют реализацию молодежи и в профессиональном, и в личном плане, вынуждают откладывать создание семьи, приобретение жилья, рождение детей, и по итогу формируется так называемая ловушка бедности для молодого поколения. Хотя он отметил, что уровень безработицы среди граждан 20–24 лет достигает 12,5%.

Для беременных студенток поднимутся пособия 

Пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток вырастут до 90 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это осуществляется в настоящее время. Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей. 

«Рассчитываем, что после внесения в Госдуму законопроект оперативно пройдет все процедуры и согласования и вступит в силу уже с начала нового учебного года. А эта мера станет хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша», — подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин. 

Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта РФ. Средства на меру поддержки предоставит федеральный бюджет.

Школьников хотят отчислять за плохое поведение 

В России с 1 сентября стартует пилотный проект по введению отметок за поведение. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что если неудовлетворительную оценку не исправили, то это должно стать поводом для исключения ученика

Эксперимент начнется в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. До 1 июля должен появиться перечень школ для участия в эксперименте.

В Минпросвещения еще не определились, как будут оценивать школьников. Есть три варианта — обычная пятибалльная система, трехбалльная или зачет/незачет.

В Турции у туристки удалили сердце

Женщина из Британии умерла при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Турции. Об этом сообщает издание Metro.

28-летняя Бет Мартин приехала на курорт вместе с мужем Люком и двумя детьми в возрасте восьми и пяти лет. Однако женщине стало плохо и ее госпитализировали. Через сутки она скончалась. 

Медики говорили, что у Бет возникли проблемы с сердцем, но не раскрыли никаких подробностей. 

После вскрытия на родине в Великобритании выяснилось, что женщине удалили сердце после смерти. При этом родственники не давали на это согласия. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Закон Продажа энергетических напитков Задержание Налоги Пособия Турция Погибла туристка
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Комментарии
9
281832383
22 мая, 21:45
распотрошили ! шайтаны!
Гость
22 мая, 21:49
В Турцию, Египет очень небезопасно стало летать на отдых.
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