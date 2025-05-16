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Происшествия Есть пострадавшие: в Ярославле собралась пробка после массовой аварии с Porsche. Видео

Есть пострадавшие: в Ярославле собралась пробка после массовой аварии с Porsche. Видео

По данным полиции, с места ДТП в больницу увезли водителя и пассажира

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3 комментария
Двое пострадали в аварии на Тутаевском шоссе | Источник: Жесть Ярославль / TelegramДвое пострадали в аварии на Тутаевском шоссе | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Двое пострадали в аварии на Тутаевском шоссе

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром в пятницу, 16 мая, из-за массовой аварии в Ярославле собралась пробка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в Брагине столкнулись три иномарки.

«Сильная авария на Тутаевском шоссе», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили в полиции, в 9:12 на Тутаевском шоссе произошла авария с участием автомобилей «Порш», «КИА» и «Мазда». Сейчас проводится проверка.

«По имеющимся данным в больницу доставлены водитель и пассажир „Мазды“», — прокомментировали в ярославском управлении МВД России.

Последствия ДТП сняли на видео очевидцы

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В районе аварии после столкновения собралась пробка. Из-за ДТП оказался затруднен проезд по двум полосам по направлению в центр.

После аварии в Брагине собралась пробка | Источник: «Яндекс. Карты»После аварии в Брагине собралась пробка | Источник: «Яндекс. Карты»

После аварии в Брагине собралась пробка

Источник:

«Яндекс. Карты»

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Массовая авария Пробка Пострадавшие в ДТП
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Комментарии
3
Гость
19 минут
В БрагинЕ.... позорище
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