Есть пострадавшие: в Ярославле собралась пробка после массовой аварии с Porsche. Видео

Утром в пятницу, 16 мая, из-за массовой аварии в Ярославле собралась пробка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в Брагине столкнулись три иномарки.
«Сильная авария на Тутаевском шоссе», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Как уточнили в полиции, в 9:12 на Тутаевском шоссе произошла авария с участием автомобилей «Порш», «КИА» и «Мазда». Сейчас проводится проверка.
«По имеющимся данным в больницу доставлены водитель и пассажир „Мазды“», — прокомментировали в ярославском управлении МВД России.
В районе аварии после столкновения собралась пробка. Из-за ДТП оказался затруднен проезд по двум полосам по направлению в центр.