Что сейчас с преподавателем из Ярославля, попавшим под ИВЛ в Лондоне

Педагог из Ярославля оказался в реанимации во время командировки в Лондон Источник: Михаил Груздев / Vk.com











Появилась информация о состоянии ярославского преподавателя и основателя школы иностранных языков Дмитрия Никитина. Коллеги педагога в беседе с 76.RU рассказали, что ему стало лучше. Но по состоянию на 13 мая преподаватель все еще находится в госпитале Святого Георгия в Лондоне.

«Врачи перевели его из реанимации в терапевтическое отделение. Его состояние стабильное, угроз для жизни нет. На данный момент Дмитрий получает все необходимые препараты и назначения. С Дмитрием начали работать физиотерапевт, диетолог и реабилитолог. На основе его текущих анализов врачи дают прогноз по лечению около 3-4 недель до полного выздоровления», — рассказала коллега Дмитрия Никитина.

Также коллега Дмитрия рассказала, что они впервые созвонились с момента попадания педагога в больницу и уже решали рабочие вопросы по телефону.

Дмитрию Никитину стало плохо во время командировки в Лондон. Его пришлось госпитализировать. 15 апреля в группе его учебного учреждения в Ярославле появился пост с просьбой о помощи. Они поясняли, что быстрое развитие аутоиммунного заболевания спровоцировало критическое состояние. Дмитрия ввели в искусственную кому.

Знакомые и коллеги Дмитрия публиковали в социальных сетях посты с просьбой о помощи. Ректор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Михаил Груздев описывал Дмитрия как яркого и талантливого человека.