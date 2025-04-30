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Происшествия Ярославского преподавателя, попавшего в реанимацию в Лондоне, вывели из комы

Ярославского преподавателя, попавшего в реанимацию в Лондоне, вывели из комы

Что известно о состоянии педагога

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2 комментария
Преподаватель из Ярославля оказался в реанимации в Лондоне | Источник: Михаил Груздев / Vk.comПреподаватель из Ярославля оказался в реанимации в Лондоне | Источник: Михаил Груздев / Vk.com

Преподаватель из Ярославля оказался в реанимации в Лондоне

Источник:

Михаил Груздев / Vk.com

Ярославскому преподавателю и основателю школы иностранных языков Дмитрию Никитину стало лучше. Об этом 30 апреля корреспонденту 76.RU сообщили в школе Дмитрия Никитина.

«Его вывели из комы, отключили аппарат ИВЛ и перевели из реанимации. По нашей информации, его состояние улучшается», — пояснили коллеги педагога.

При этом сбор помощи для ярославца продолжается. По словам медиков, Дмитрию потребуется на восстановление около двух месяцев. Скорее всего, все это время молодой мужчина будет находиться в больнице.

Напомним, Дмитрию Никитину стало плохо во время командировки в Лондон. Молодого педагога госпитализировали в местную больницу. 15 апреля в группе его учебного учреждения в Ярославле появился пост с просьбой о помощи.

«Быстрое развитие аутоиммунного заболевания спровоцировало критическое состояние. На сегодняшний момент Дмитрий подключен к системе ИВЛ и находится в искусственной коме», — сообщали коллеги Дмитрия Никитина.

Пребывание в британской больнице обходится маме и близким ярославца в 1500-2000 фунтов в день. Транспортировка в Россию пока невозможна.

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
в Лондоне есть медицина и есть Врачи кто у нас есть стабильность несменяемость и рессентимент!
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