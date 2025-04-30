Ярославского преподавателя, попавшего в реанимацию в Лондоне, вывели из комы

Преподаватель из Ярославля оказался в реанимации в Лондоне Источник: Михаил Груздев / Vk.com











Ярославскому преподавателю и основателю школы иностранных языков Дмитрию Никитину стало лучше. Об этом 30 апреля корреспонденту 76.RU сообщили в школе Дмитрия Никитина.

«Его вывели из комы, отключили аппарат ИВЛ и перевели из реанимации. По нашей информации, его состояние улучшается», — пояснили коллеги педагога.

При этом сбор помощи для ярославца продолжается. По словам медиков, Дмитрию потребуется на восстановление около двух месяцев. Скорее всего, все это время молодой мужчина будет находиться в больнице.

Напомним, Дмитрию Никитину стало плохо во время командировки в Лондон. Молодого педагога госпитализировали в местную больницу. 15 апреля в группе его учебного учреждения в Ярославле появился пост с просьбой о помощи.

«Быстрое развитие аутоиммунного заболевания спровоцировало критическое состояние. На сегодняшний момент Дмитрий подключен к системе ИВЛ и находится в искусственной коме», — сообщали коллеги Дмитрия Никитина.