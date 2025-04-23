«Находится на ИВЛ»: преподаватель из Ярославля попал в реанимацию во время зарубежной командировки

Преподаватель из Ярославля оказался в реанимации Источник: Михаил Груздев / Vk.com











Преподаватель иностранных языков из Ярославля Дмитрий Никитин оказался в реанимации во время зарубежной командировки. Об этом 23 апреля рассказал ректор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Михаил Груздев. Ранее по социальным сетям расходилась информация, что ему стало плохо во время командировки в Лондоне.

«Дмитрия Никитина в Ярославле знают очень многие, да и не только в нашем городе. Дмитрий является выпускником ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Он разработал и внедрил абсолютно уникальную методику преподавания иностранных языков, которая получила признание по всей стране», — рассказал Михаил Груздев.

Ректор вуза описал Дмитрия как яркого и талантливого человека. Сейчас семье преподавателя нужны деньги.

«Дима попал в беду. Находясь в зарубежной командировке, он оказался в реанимации и сейчас находится на ИВЛ. Высокотехнологическое лечение стоит баснословных денег, которых у семьи, разумеется, нет. Буду признателен всем, кто сможет хоть рублем помочь спасти жизнь парню! Данная информация нами проверена. Она не является мошеннической», — рассказал Михаил Груздев.

Преподаватель основал в столице Золотого кольца языковую «Школу Дмитрия Никитина».