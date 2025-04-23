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Происшествия «Находится на ИВЛ»: преподаватель из Ярославля попал в реанимацию во время зарубежной командировки

«Находится на ИВЛ»: преподаватель из Ярославля попал в реанимацию во время зарубежной командировки

Семье Дмитрия Никитина нужна помощь

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9 комментариев
Преподаватель из Ярославля оказался в реанимации | Источник: Михаил Груздев / Vk.comПреподаватель из Ярославля оказался в реанимации | Источник: Михаил Груздев / Vk.com

Преподаватель из Ярославля оказался в реанимации

Источник:

Михаил Груздев / Vk.com

Преподаватель иностранных языков из Ярославля Дмитрий Никитин оказался в реанимации во время зарубежной командировки. Об этом 23 апреля рассказал ректор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Михаил Груздев. Ранее по социальным сетям расходилась информация, что ему стало плохо во время командировки в Лондоне.

«Дмитрия Никитина в Ярославле знают очень многие, да и не только в нашем городе. Дмитрий является выпускником ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Он разработал и внедрил абсолютно уникальную методику преподавания иностранных языков, которая получила признание по всей стране», — рассказал Михаил Груздев.

Ректор вуза описал Дмитрия как яркого и талантливого человека. Сейчас семье преподавателя нужны деньги.

«Дима попал в беду. Находясь в зарубежной командировке, он оказался в реанимации и сейчас находится на ИВЛ. Высокотехнологическое лечение стоит баснословных денег, которых у семьи, разумеется, нет. Буду признателен всем, кто сможет хоть рублем помочь спасти жизнь парню! Данная информация нами проверена. Она не является мошеннической», — рассказал Михаил Груздев.

Преподаватель основал в столице Золотого кольца языковую «Школу Дмитрия Никитина».

Если вы хотите помочь семье Дмитрия, то сможете найти реквизиты здесь.

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Кома Командировка ЯГПУ Преподаватель
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Комментарии
9
Гость
1 час
а наши налоги идут не на нас представить себе гражданина загнивающей Европе в такой ситуации не возможно, как впрочем и жителей Кавказа
Гость
57 минут
А как насчёт зарплат преподов ... И как он оказался ТАМ..?
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