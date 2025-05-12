«Установлена личность»: пассажир выстрелил в водителя троллейбуса в Ярославле

Стало известно, кто устроил стрельбу в ярославском троллейбусе 4 мая. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.
«Установлена личность злоумышленника, выстрелившего в водителя троллейбуса. Им стал ранее судимый житель Ярославля», — рассказал он.
По информации Пырлога, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, стрельба произошла вечером 4 мая в троллейбусе № 9.
«Молодой человек с явными отклонениями в развитии не хотел оплачивать проезд или предъявить подтверждение оплаты. Нагрубив водителю-женщине, несколько раз выстрелил в троллейбус (вероятно целясь в водителя) из пневматического пистолета», — рассказал Денис Пырлог.
К счастью, обошлось без жертв. Но внутри салона троллейбуса оказалось разбито три стекла. По предварительным данным, сумма ущерба составила около миллиона рублей. Около месяца машина будет находиться на ремонте.