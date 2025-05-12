НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 90,11
Построят дорогу
Работа троллейбусов
Американец переехал в Ярославль
Зарплаты хоккеистов
Отключение горячей воды
Когда станет теплее
Секреты храма Ильи Пророка
Сколько стоит «борщевой набор»
Когда высаживать рассаду в грунт
Происшествия «Установлена личность»: пассажир выстрелил в водителя троллейбуса в Ярославле

«Установлена личность»: пассажир выстрелил в водителя троллейбуса в Ярославле

Что известно о происшествии

450
5 комментариев
В Ярославле неадекват устроил стрельбу в троллейбусе | Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле неадекват устроил стрельбу в троллейбусе | Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле неадекват устроил стрельбу в троллейбусе

Источник:

читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, кто устроил стрельбу в ярославском троллейбусе 4 мая. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

«Установлена личность злоумышленника, выстрелившего в водителя троллейбуса. Им стал ранее судимый житель Ярославля», — рассказал он.

По информации Пырлога, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В салоне автобуса разбиты стекла | Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог)… / TelegramВ салоне автобуса разбиты стекла | Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог)… / Telegram

В салоне автобуса разбиты стекла

Источник:

Мысли вслух (Денис Пырлог)… / Telegram

Из-за повреждений троллейбус не работает | Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог)… / TelegramИз-за повреждений троллейбус не работает | Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог)… / Telegram

Из-за повреждений троллейбус не работает

Источник:

Мысли вслух (Денис Пырлог)… / Telegram

Напомним, стрельба произошла вечером 4 мая в троллейбусе № 9.

«Молодой человек с явными отклонениями в развитии не хотел оплачивать проезд или предъявить подтверждение оплаты. Нагрубив водителю-женщине, несколько раз выстрелил в троллейбус (вероятно целясь в водителя) из пневматического пистолета», — рассказал Денис Пырлог.

К счастью, обошлось без жертв. Но внутри салона троллейбуса оказалось разбито три стекла. По предварительным данным, сумма ущерба составила около миллиона рублей. Около месяца машина будет находиться на ремонте.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Общественный транспорт Стрельба Троллейбус
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
42 минуты
В штрафную роту! На украинский фронт!
Гость
31 минута
На СВО вылечат...!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление