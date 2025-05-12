«Установлена личность»: пассажир выстрелил в водителя троллейбуса в Ярославле

В Ярославле неадекват устроил стрельбу в троллейбусе Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU











Стало известно, кто устроил стрельбу в ярославском троллейбусе 4 мая. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

«Установлена личность злоумышленника, выстрелившего в водителя троллейбуса. Им стал ранее судимый житель Ярославля», — рассказал он.

По информации Пырлога, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В салоне автобуса разбиты стекла Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог)… / Telegram Из-за повреждений троллейбус не работает Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог)… / Telegram

Напомним, стрельба произошла вечером 4 мая в троллейбусе № 9.

«Молодой человек с явными отклонениями в развитии не хотел оплачивать проезд или предъявить подтверждение оплаты. Нагрубив водителю-женщине, несколько раз выстрелил в троллейбус (вероятно целясь в водителя) из пневматического пистолета», — рассказал Денис Пырлог.