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«Целясь в водителя»: в Ярославле пассажир обстрелял троллейбус. Подробости

Публикуем подробности от директора «ЯрГЭТа»

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39 комментариев
Как сообщили в «Яргорэлектротрансе», ущерб составит не менее 1 миллиона рублей | Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUКак сообщили в «Яргорэлектротрансе», ущерб составит не менее 1 миллиона рублей | Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Как сообщили в «Яргорэлектротрансе», ущерб составит не менее 1 миллиона рублей

Источник:

читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Поздним вечером 4 мая в Ярославле пассажир открыл стрельбу в троллейбусе. Как рассказали 76.RU читатели, все случилось в районе 11 вечера на остановке «Арена-2000» на улице Гагарина.

«Его попросили оплатить проезд, он отказался и начал буянить. Вышел на остановке», — уточнил читатель.

По словам директора «Яргорэлектротранса» Дениса Пырлога, повреждено три стекла нового троллейбуса № 9, работающего по маршруту «Крестобогородская — ЯШЗ».

В Ярославле пассажир обстрелял троллейбус | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле пассажир обстрелял троллейбус | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле пассажир обстрелял троллейбус

Источник:

читатель 76.RU

«На сегодняшний день ущерб посчитать достаточно сложно. Мы [предварительно] оцениваем, сумма будет более миллиона рублей. Повреждено три стекла, с учетом того, что эти стекла эксклюзивные, их в широком доступе не найти. Это один производитель в России. Соответственно, это сроки на изготовление, на доставку», — сообщил в беседе с 76.RU Денис Пырлог.

Он обратил внимание, что пока стекла не будут заменены, троллейбус будет простаивать.

«Мы думаем, что не менее месяца троллейбус простоит. Соответственно, помимо стоимости стекол здесь заложена сумма ущерба от простоя. Троллейбусы у нас куплены в лизинг, соответственно, лизинг мы платить обязаны, но работать он не будет», — сообщил он.

По данным главы «ЯрГЭТа», пассажир мог целиться в водителя.

«Молодой человек с явными отклонениями в развитии, не хотел оплачивать проезд или предъявить подтверждение оплаты. Нагрубив водителю (женщине), несколько раз выстрелил в троллейбус (вероятно, целясь в водителя) из пневматического пистолета. К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники полиции уже ищут злоумышленника», — написал Денис Пырлог в своем Telegram-канале.

Как уточнили в полиции, после стрельбы в троллейбусе проводится проверка.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Троллейбус Общественный транспорт Дебош Стрельба
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Комментарии
39
Гость
5 мая, 21:11
Я давно говорю, что надо вернуть каторгу. Нечего отсиживаться на нарах, пусть занимаются тяжёлым и вредным для здоровья физическим трудом. Иначе эти идиоты не понимают.
Инженер1
5 мая, 16:22
Пневматикой не пробьёт три стекла. Это не севеошнег?
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