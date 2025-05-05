«Целясь в водителя»: в Ярославле пассажир обстрелял троллейбус. Подробости

Как сообщили в «Яргорэлектротрансе», ущерб составит не менее 1 миллиона рублей Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU











Поздним вечером 4 мая в Ярославле пассажир открыл стрельбу в троллейбусе. Как рассказали 76.RU читатели, все случилось в районе 11 вечера на остановке «Арена-2000» на улице Гагарина.

«Его попросили оплатить проезд, он отказался и начал буянить. Вышел на остановке», — уточнил читатель.

По словам директора «Яргорэлектротранса» Дениса Пырлога, повреждено три стекла нового троллейбуса № 9, работающего по маршруту «Крестобогородская — ЯШЗ».

В Ярославле пассажир обстрелял троллейбус Источник: читатель 76.RU

«На сегодняшний день ущерб посчитать достаточно сложно. Мы [предварительно] оцениваем, сумма будет более миллиона рублей. Повреждено три стекла, с учетом того, что эти стекла эксклюзивные, их в широком доступе не найти. Это один производитель в России. Соответственно, это сроки на изготовление, на доставку», — сообщил в беседе с 76.RU Денис Пырлог.

Он обратил внимание, что пока стекла не будут заменены, троллейбус будет простаивать.

«Мы думаем, что не менее месяца троллейбус простоит. Соответственно, помимо стоимости стекол здесь заложена сумма ущерба от простоя. Троллейбусы у нас куплены в лизинг, соответственно, лизинг мы платить обязаны, но работать он не будет», — сообщил он.

По данным главы «ЯрГЭТа», пассажир мог целиться в водителя.

«Молодой человек с явными отклонениями в развитии, не хотел оплачивать проезд или предъявить подтверждение оплаты. Нагрубив водителю (женщине), несколько раз выстрелил в троллейбус (вероятно, целясь в водителя) из пневматического пистолета. К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники полиции уже ищут злоумышленника», — написал Денис Пырлог в своем Telegram-канале.