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Происшествия Подробности В многоэтажке Москвы взорвалась квартира, погибли двое человек — подробности трагедии

В многоэтажке Москвы взорвалась квартира, погибли двое человек — подробности трагедии

Из огня удалось спасти ребенка

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15 комментариев
Кадры с места ЧП | Источник: MSK1.RU / TelegramКадры с места ЧП | Источник: MSK1.RU / Telegram

Кадры с места ЧП

Источник:

MSK1.RU / Telegram

В воскресенье, 4 мая, на юго-западе Москвы вспыхнула жилая многоэтажка. Очевидцы сообщили, что пожару предшествовал взрыв. Огонь охватил верхние этажи дома. В этом материале мы собрали главное произошедшей трагедии.

Сообщения о пожаре начали появляться около девяти часов вечера по московскому времени. Выяснилось, что между 8-м и 9-м этажами обрушились перекрытия, а внутри заблокированы люди. На тушение пожара прибыли 60 спасателей и 20 машин спецтехники. Сотрудники МЧС эвакуировали людей. Основная причина пожара — взрыв газа.

Источник:

Агентство «Москва» / Telegram

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, была угроза обрушения всего подъезда, но, к счастью, этого не произошло. Люди в загоревшейся квартире кричали и просили о помощи, однако спасателям сложно было подобраться к ним. Двое взрослых пытались спастись на балконе 9-го этажа, но не успели дождаться помощи. Они погибли.

Источник:

МЧС России / Telegram

Одна из жительниц дома рассказала MSK1.RU о случившемся. Шахноза с семьей была дома, когда случился взрыв. По ее словам, они не сразу поняли, что произошло, а открыв окно, почувствовали резкий запах гари.

«Мы вышли одними из первых. Уже потом с животными жильцы начали выходить, начала собираться толпа. Женщина кричала: „У меня здесь ребенок! Помогите“. С волос огонь убирала, а потом зависла и начала догорать. Это всё, что мы увидели. Потом началась суета: то пожарные проезжают, то шланги протягивают», — вспомнила Шахноза.

Жительница дома — о первых минутах пожара

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Из взорвавшейся квартиры удалось спасти только девочку, ребенка вытащили соседи с нижних этажей, передал телеграм-канал Mash.

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

От взрыва пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Среди пострадавших — двое детей, их жизни ничего не угрожает. Состояние одного человека оценивается как тяжелое, передали в московском департаменте здравоохранения.

Кадры тушения пожара на улице Генерала Тюленева

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. После эвакуации сотрудники экстренных служб стали отправлять людей в пункт временного размещения. Его открыли на базе школы.

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

В подъезде, где случился взрыв, отключили газ, для этого спасателям пришлось пилить трубу, передает Shot. Все 15 подъездов дома эвакуировали. В МЧС России сообщили, что пожар ликвидирован.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывали о произошедшем в онлайн-трансляции.

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Пожар Взрыв газа Взрыв в квартире Взрыв в многоквартирном доме МЧС
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Комментарии
15
Гость
5 мая, 07:14
А русских жильцов в доме нет?
Гость
5 мая, 08:43
Вы тут это, не расшатывайте! Не взрыв, а хлопок!
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