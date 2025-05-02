Беспилотники ВСУ массово атаковали Крым, куда устремились туристы. Кадры

БПЛА сбивали над морем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь — местные жители рассказывали о вспышках в небе и звуках взрывов. Информацию об атаке подтвердил местный губернатор Михаил Развожаев.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше 10 БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Источник: «ЧП / Крым» / Telegram

Губернатор отметил, что на данный момент никаких разрушений в связи с атакой нет, а все оперативные службы наготове.

Накануне днем туристы жаловались на пробки на Крымском мосту. Люди стояли там часами. Сейчас движение там вовсе закрыли.

Источник: читательница E1.RU

Источник: Mash / Telegram