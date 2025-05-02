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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ВСУ массово атаковали Крым, куда устремились туристы. Кадры

Беспилотники ВСУ массово атаковали Крым, куда устремились туристы. Кадры

Движение по Крымскому мосту перекрыли

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БПЛА сбивали над морем | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБПЛА сбивали над морем | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

БПЛА сбивали над морем

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь — местные жители рассказывали о вспышках в небе и звуках взрывов. Информацию об атаке подтвердил местный губернатор Михаил Развожаев.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше 10 БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Источник:

«ЧП / Крым» / Telegram

Губернатор отметил, что на данный момент никаких разрушений в связи с атакой нет, а все оперативные службы наготове.

Накануне днем туристы жаловались на пробки на Крымском мосту. Люди стояли там часами. Сейчас движение там вовсе закрыли.

Источник:

читательница E1.RU

Источник:

Mash / Telegram

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщил мониторинговый телеграм-канал.

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Атака Атака БПЛА Крым Севастополь БПЛА
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