Беспилотники ВСУ массово атаковали Крым, куда устремились туристы. Кадры

Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь — местные жители рассказывали о вспышках в небе и звуках взрывов. Информацию об атаке подтвердил местный губернатор Михаил Развожаев.
«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше 10 БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что на данный момент никаких разрушений в связи с атакой нет, а все оперативные службы наготове.
Накануне днем туристы жаловались на пробки на Крымском мосту. Люди стояли там часами. Сейчас движение там вовсе закрыли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщил мониторинговый телеграм-канал.