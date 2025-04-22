Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Им также запрещен въезд в страну, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, артисты создают угрозу национальной безопасности.
«В ходе своих концертов на территории стран Европейского союза выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
В ведомстве отметили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 367 УК РФ (клевета в отношении президента Республики Беларусь). После произошедшего артист уехал на Украину, где заявил о «незаконном уголовном преследовании».
Романов также покинул Россию.