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Происшествия Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

По данным ФСБ, артисты создают угрозу национальной безопасности страны

175
5 комментариев
Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства | Источник: slavakomissarenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства | Источник: slavakomissarenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

slavakomissarenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стендап-комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Им также запрещен въезд в страну, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, артисты создают угрозу национальной безопасности.

«В ходе своих концертов на территории стран Европейского союза выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

В ведомстве отметили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 367 УК РФ (клевета в отношении президента Республики Беларусь). После произошедшего артист уехал на Украину, где заявил о «незаконном уголовном преследовании».

Романов также покинул Россию.

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Стендап Комики ФСБ Слава Комиссаренко Дмитрий Романов Запретили въезд Лишили гражданства
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Комментарии
5
holdfast
18 минут
как правило, чем крепче государство, тем меньше калибр людей, представляющих для него угрозу национальной безопасности.
Гость
28 минут
НАСТОЯЩИЕ ТЕРРОРИСТЫ БАНДИТЫ КЛЕВЕТНИКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
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