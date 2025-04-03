При землетрясении в Мьянме погиб учитель математики из России. Его тело направят в Москву

Фрагменты тела мужчины направят в Москву для генетической экспертизы Источник: Reuters











В Мьянме, в городе Мандалай, из-под обломков, предположительно, достали тело гражданина России. По данным медиков, погибший работал учителем. Об этом сообщает ТАСС.

«Предположительно тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала SHOT, погибшего зовут Михаил Казанцев. В Мьянме его называли Майком. Мужчина жил в доме Mandalay Sky Villa вместе с другими иностранными педагогами: трое — из ЮАР, один — гражданин Филиппин. О них пока ничего неизвестно.

Погибший преподавал математику в частной средней школе HCIS. Учреждение регулярно набирало в штат иностранных педагогов. Зарплата учителей начиналась от 1,5 тысячи долларов за месяц.

Местные СМИ пишут, что за сутки число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших — до 4715. Разборы завалов продолжаются.

Накануне в Мьянме спасатели извлекли из-под завалов выжившего мужчину. Его обнаружили под руинами здания в столице Нейпьидо благодаря совместной работе спасателей Мьянмы и Турции.

Мощное землетрясение в Азии магнитудой 7,7 случилось 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. 29 марта в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.