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Происшествия При землетрясении в Мьянме погиб учитель математики из России. Его тело направят в Москву

При землетрясении в Мьянме погиб учитель математики из России. Его тело направят в Москву

Его извлекли из-под обломков здания в Мандалае

1 490
3 комментария
Фрагменты тела мужчины направят в Москву для генетической экспертизы | Источник: ReutersФрагменты тела мужчины направят в Москву для генетической экспертизы | Источник: Reuters

Фрагменты тела мужчины направят в Москву для генетической экспертизы

Источник:

Reuters

В Мьянме, в городе Мандалай, из-под обломков, предположительно, достали тело гражданина России. По данным медиков, погибший работал учителем. Об этом сообщает ТАСС.

«Предположительно тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала SHOT, погибшего зовут Михаил Казанцев. В Мьянме его называли Майком. Мужчина жил в доме Mandalay Sky Villa вместе с другими иностранными педагогами: трое — из ЮАР, один — гражданин Филиппин. О них пока ничего неизвестно.

Погибший преподавал математику в частной средней школе HCIS. Учреждение регулярно набирало в штат иностранных педагогов. Зарплата учителей начиналась от 1,5 тысячи долларов за месяц.

Местные СМИ пишут, что за сутки число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших — до 4715. Разборы завалов продолжаются.

Накануне в Мьянме спасатели извлекли из-под завалов выжившего мужчину. Его обнаружили под руинами здания в столице Нейпьидо благодаря совместной работе спасателей Мьянмы и Турции.

Мощное землетрясение в Азии магнитудой 7,7 случилось 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. 29 марта в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

Собрали в одном видео все о землетрясении

Источник:

Городские медиа

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Землетрясение в Мьянме Погибшие
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Комментарии
3
Гость
3 апреля, 11:30
Ну вот а был бы в России, был бы жив хоть и беден.
Гость
3 апреля, 11:59
Вода где?
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