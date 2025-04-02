Школьник из Подмосковья устроил взрыв на уроке, 9 человек ранены: новости 2 апреля

Девять школьников пострадали из-за одного ученика Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 апреля.

При землетрясении в Мьянме пропал россиянин

Число жертв после землетрясение в Азии растет с каждым днем и приближается к 3000. В Мьянме насчитывается уже 2886 жертв, а в Таиланде зафиксировали 22 погибших. Кроме того, в результате стихийного бедствия пропал как минимум один россиянин.

По информации Khit Thit Media, среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы HCIS, а гражданин России в их числе. Еще три педагога — граждане ЮАР, один — филиппинец. Все они проживали в здании, которое было разрушено в результате землетрясения.

«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — говорится в сообщении.

Спустя пять дней после землетрясения в Мьянме спасатели извлекли из-под завалов выжившего мужчину. Об этом мы писали в отдельном материале.

В России планируют сделать бесплатный проезд для студентов

Депутаты Госдумы решили помочь студентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. В частности, предлагается сделать проезд в общественном транспорте для учащихся колледжей и вузов бесплатным.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, студенты вынуждены экономить на всём, а проезд до учебного заведения — это значительные траты. Об этом он рассказал РИА Новости.

В Госдуме обратили внимание на размер стипендий учащихся. По их мнению, поездки в общественном транспорте «съедают значительную часть» и без того скромного бюджета студентов. При этом учащиеся должны сосредоточиться на учебе, а не на бытовых проблемах.

«Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь», — считает Слуцкий.

Россиян предупреждают о новых мошеннических схемах

Роскомнадзор в очередной раз предостерегает россиян о звонках мошенников. Злоумышленники сообщают, что личный кабинет на «Госуслугах» взломан, и просят сообщить номер СНИЛС для разблокировки. Звонки поступают с номеров, не принадлежащих сотрудникам ведомства, через WhatsApp.

В Роскомнадзоре напомнили, что госорганы не звонят в мессенджерах и не запрашивают персональные данные.

Кроме того, мошеннические схемы орудуют и в Telegram. Злоумышленники крадут сообщения из мессенджера, взламывая аккаунты пользователей. Они изменяют содержимое видеокружочков, чтобы убедить близких жертвы в необходимости срочного займа или продажи имущества.

Пример того, как обманывают россиян в Telegram Источник: Банки, деньги, два офшора / Telegram











В таких ситуациях эксперты рекомендуют связаться с отправителем сообщения через другой канал коммуникации, например по телефону или в другом мессенджере.

В Подмосковье школьники пострадали из-за петарды

В Истре ученик пятого класса устроил взрыв на уроке, бросив петарду в портфель одноклассника. Из-за этого пострадали девять школьников. Подробности об этом нашим коллегам из MSK1.RU рассказали в Министерстве образования Московской области.

Взорвавшаяся петарда на самом деле оказалась игрушечной хлопушкой-бомбочкой. Они рассчитаны для игр на улице. Принцип их действия заключается в следующем: внутри упаковки находится кнопка, которую нужно нажать, после чего игрушку бросают на землю.

Внутри хлопушки происходит реакция между содой и небольшим количеством уксусной кислоты, в результате чего выделяется углекислый газ, который разрывает упаковку. Такие игрушки можно приобрести на маркетплейсах по цене около 500 рублей за набор. Производители заявляют, что они безопасны для детей.

Хлопушку школьник закинул в портфель однокласснику Источник: «Подслушано Истра» / Telegram, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Девять детей почувствовали себя плохо и обратились за помощью к школьному медику. Учителя сообщили о случившемся родителям, вызвали скорую помощь и полицию. Одну девочку госпитализировали с отравлением парами и газами.

Истринская городская прокуратура проводит проверку по данному инциденту.

Центробанк может повысить ключевую ставку

Банк России может повысить ключевую ставку, если замедление инфляции будет происходить медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщил Алексей Заботкин, заместитель председателя Центробанка.

«На ближайшем заседании (25 апреля) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз: 7–8% на этот год и 4% в следующем», — рассказал Заботкин журналистам «Интерфакса» в Госдуме.

Он добавил, что к концу марта, вероятно, была достигнута необходимая степень строгости денежно-кредитной политики. По информации Заботкина, ЦБ сохраняет умеренно жесткий сигнал и учитывает все имеющиеся данные, а не только информацию об инфляции.

Стало известно, когда заработает авиасообщение между РФ и Абхазией

С 1 мая 2025 года между Россией и Абхазией начнут курсировать самолеты. Об этом заявил Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента России. Он также сообщил о планах по реконструкции аэропорта в Сухуме, чтобы он мог принимать до 5 тысяч пассажиров в день в пиковые периоды.

«С 1 мая аэропорт Сухума будет полностью готов к приему и отправке самолетов», — отметил Кириенко.

Запись его выступления была опубликована в Telegram-канале агентства Sputnik Абхазия.

Пассажир чуть не открыл окно самолета над океаном

Самолет выполнял рейс Бали — Мельбурн из Денпасара 1 апреля. Однако из-за инцидента, произошедшего на борту, самолет пришлось развернуть. Подробности публикует CNN.

На борту самолета находилось почти 200 пассажиров. Один из них, находясь в полете, встал со своего места и направился к двери самолета. Он попытался повернуть ручку, но самолет уже набрал высоту и находился в воздухе. Пилотам пришлось развернуть самолет и вернуться в Денпасар.