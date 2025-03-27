«Тут экстрасенсов надо». Репортаж из села, где таинственно исчезла учитель музыки

Пропажа учительницы музыки стала самым загадочным событием в селе за последние годы Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Уже почти месяц в Алтайском крае ищут учительницу музыки Ольгу Залит из села Зудилово. Утром 4 марта 49-летний педагог ушла из дома и не вернулась. В последний раз ее видели в магазине соседнего села, после этого след обрывается. СК возбудил уголовное дело об убийстве, но местные жители говорят, что причина ее пропажи может быть иной.

Чтобы выяснить, что могло случиться с талантливым учителем, корреспондент NGS22.RU поехал в Зудилово, где пообщался с родственниками Ольги, коллегами и другими сельчанами.

Последний раз видели в 16 км от дома

Зудилово — небольшое село в Первомайском районе под Барнаулом. Совсем близко проходит Чуйский тракт, по которому непрерывно проносятся автомобили, однако суета крупной федеральной трассы обходит стороной само село, которое кажется очень тихим и даже немного сонным. Люди здесь, несмотря на близость города, живут не спеша.

Самые большие неудобства, по словам продавщицы одного из магазинов Анны, местным жителям доставляют мотоциклисты, которые с приходом потепления съезжаются погонять в Зудилово со всех близлежащих мест. Ничего серьезней этого здесь никогда не происходило, поэтому исчезновение учительницы музыки Ольги Залит в начале весны стало шоком для всех.

Исчезновение Ольги стало неожиданностью для ее родных и близких Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Сын пропавшей, 24-летний Даниил рассказывает, что накануне исчезновения мать вела себя как обычно и никаких странностей не было.

— Я не видел, как она уходила 4 марта. Отец на работе был. Тревогу мы забили уже вечером, часов в 8, когда батя вернулся с работы домой. До этого ему звонил директор школы, спрашивал, почему мать не пришла. Пока он суетился, думал, что делать, я поехал в полицию и написал заявление. Его там сразу приняли. На следующий день, 5 марта, я уже обратился в «ЛизуАлерт», — говорит Даниил.

Полиция начала поиски, и след привел ее в Березовку — соседнее село в 16 километрах от Зудилово, куда, по данным местного МВД, учительница музыки приехала на автобусе. Несколько лет назад Ольга работала там в школе и была на хорошем счету.

— У меня свекровь трудилась в школе вместе с ней. Хорошая учительница. Они хотели строиться здесь, но им не дали участок, потом переехали в Зудилово, — рассказывает пенсионерка Любовь Михайловна.

Что привело Ольгу в Березовку, до сих пор неясно. Как рассказывают родственники, близких друзей в селе у нее не было. Камеры сняли педагога в нескольких магазинах в одиночестве. Все точки, где видели учительницу, идут друг за другом, поэтому можно набросать примерный маршрут пропавшей.

Предположительный путь Ольги Залит в Березовке Источник: Yandex.ru/maps











По приезде в Березовку, вероятно, сначала педагог зашла в продуктовый. После этого она направилась в аптеку, а затем зашла в местный строительный магазин. В последний раз учительницу видели около супермаркета «Мария-Ра» неподалеку. После этого ее след обрывается.

Место, где учительницу музыки видели в последний раз Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











«Даже дышать было тяжело»

Ольга Залит родилась в семье музыкантов и с детства хорошо играла на фортепиано и гитаре, сочиняла песни, поэтому выбор профессии перед ней не стоял — после школы она поступила в музыкальное училище в Барнауле.

Старшая сестра пропавшей, Нина, также стала учителем музыки. С Ольгой с самого детства у нее были очень теплые и близкие отношения, поэтому пропажа сестры для нее стала огромным ударом.

— Я в очень тяжелом состоянии. Нас очень многое объединяло, мы же не только сестры, но и коллеги. Когда она потерялась, я брала неделю отпуска, потому что вообще не могла говорить, двигаться, ходить в школу. Даже дышать было тяжело. Слезы лились рекой, просто душили. Все глаза были опухшие от слез. Сейчас уже стала пить лекарства успокоительные. Но, когда только начинаю говорить о ней, снова плачу, — рассказывает Нина.

Она называет свою сестру очень светлым человеком: доброжелательным, абсолютно бескорыстным и совестливым. Ольга всегда очень любила детей — как своих, так и тех, которых учила.

Ольга вместе с сестрой Ниной поет песню собственного сочинения Источник: Нина Сартакова

— Это была настоящая мать — заботливая, любящая. Работа с детьми была ее призванием. Она сама была как ребенок, умела видеть мир глазами детей, поэтому им с ней было очень интересно, могла и поиграть, и пошутить, и на какие-то глубокие темы поговорить. Дети ее очень любили, — подчеркивает родственница.

Свободное время сестры старались проводить активно, это, по словам Нины, привили им еще родители. Они семьями выбирались на природу, ездили на лыжную базу или в бассейн.

В последний раз Нина виделась с Ольгой в выходные за несколько дней до ее пропажи.

— Заехала к ней буквально на минут десять. Потом еще собиралась, но все эти дела. Как-то я ее не почувствовала. Чувство вины тянет и гложет. До сих пор не можем принять, что это произошло, будто это всё неправда, — добавила она.

Нина не знает, найдется ли ее сестра, но признается, что уже готова ко всему.

«Душа рвется на части»

Дочь пропавшей учительницы, Есфирь, рассказала, что семья переехала в Зудилово из Новоалтайска десять лет назад. За это время близких друзей здесь они не завели. Ольга любила проводить выходные со своими родными и всегда ждала внуков в гости.

— Старшего начала обучать игре на пианино, и всё получилось. Она также научила его ходить, первые шаги он сделал именно у нее. Мама всегда что-то вкусное готовила, когда ждала нас в гости, — поделилась Есфирь.

Она вспоминает, что мама часто играла дома на синтезаторе и на гитаре, многие песни она написала сама.

— Нас тоже она учила музыке. Я закончила музыкальную школу, брат, когда был маленьким, выступал везде с ней с вокалом. Но мы уже не продолжили музыкальную династию. Даниил на банковское дело пошел, а я — на железную дорогу, — рассказывает она.

Женщина очень любила активный отдых и часто ездила на природу с семьей Источник: архив дочери Ольги Залит

Помимо музыки, Ольга очень любила ухаживать за цветами. Еще одним из увлечений учительницы раньше был театр: Ольга ездила на постановки в Барнаул, однако, как вспоминает дочь, в последние годы она стала сильно болеть.

— Сначала грыжа с адскими болями, потом желудок начал подводить. Она похудела на килограммов на 15, очень переживала. Из-за этого стала пить антидепрессанты, чтобы лучше спать и уменьшить чувство тревоги, — признается Есфирь.

В последний раз мать и дочь виделись 23 февраля — чуть больше чем за неделю до исчезновения Ольги. По словам девушки, она очень переживает пропажу матери.

— Душа рвется на части, — говорит она.

Повлияли таблетки?

Что же могло произойти? Жители Зудилово строят разные догадки, но про саму учительницу рассказывают мало. Дом Ольги, где она жила с мужем и сыном Даниилом, находится прямо за школой. Соседка семьи Дарья признается, что семья Залит была замкнутой. По ее словам, за четыре года, что она мужем и сыновьями живет на этой улице, они почти не пересекались.

Дом Ольги Залит и ее семьи Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Мы особо с ними не общались, только когда у них сгорела баня, Ольга приходила и спрашивала, видели ли мы что-то, там вроде как был поджог. А мы не знали ничего. Да и вообще, вы знаете, у них на дверях на воротах нет ручки даже. Если я захочу, допустим, зайти в гости, мне же нужно ручку повернуть, чтобы забор открылся, а тут он не открывается, — отметила она.

Саму Ольгу девушка называет очень интересной женщиной, которая была на своей волне. Могла, по ее словам, пройти рядом и не поздороваться. Потом, как вспоминает Дарья, она это объясняла тем, что уходит в себя, размышляя о работе, и может не замечать людей, которые ей встречаются по дороге.

О закрытом характере Ольги говорят и ее коллеги из местной школы, однако обе учительницы подчеркивают, что она очень добрая и талантливая.

— Мы работали вместе, конечно, переживаем. Люди каждый день о ней спрашивают, звонят из других районов. Она мало о себе рассказывала, поэтому мы понятия не имеем, что случилось, — рассказала Галина.

На 8 Марта, по словам другого педагога, Елизаветы Леонидовны, Ольга с учениками готовила концерт, а в этот раз его провели без участия педагога.

Совсем недалеко от дома располагается школа, где женщина работала долгие годы Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











У дочери другой сельчанки, Анны, Ольга вела уроки. Она рассказывала, что в последнее время занятия проходили непривычно спокойно.

— Сейчас, говорит, просто отводила. Последнее время не в настроении такая какая-то была. История страшная, конечно, когда говорю об этом, мурашки по коже и жутко становится, — отмечает жительница Зудилово.

Сын Ольги Даниил добавляет, что в конце февраля матери назначили антидепрессанты: женщина жаловалась на тревогу. Именно таблетки и деньги она взяла с собой, выходя из дома.

— Раньше с психическим состоянием всегда всё хорошо было. Нас с сестрой она воспитала, никогда проблем не было. Может, новые таблетки не подошли, побочки какие-то начались. Насколько я понял, такие таблетки для психического поддержания могут, наоборот, усугублять состояние, — предполагает молодой человек.

«Карты показали, что она живая»

В Березовке и Зудилово на столбах и досках объявлений расклеены ориентировки с фото и приметами педагога. Сельчане строят разные версии, но продолжают надеяться, что учительницу найдут живой.

— Душа болит у меня, переживаю, и дочка тоже. Ставлю «классы» в интернете, чтобы побольше человек увидело. Сейчас такое время, что люди пропадают, исчезают. Читала в Сети, что секта какая-то могла быть. Может быть, кому-то как-то не угодила и по злобе, может быть, ей что-то сделали. Но внутри себя чувствую, что она живая. Я гадаю немного, правда, плохая из меня гадалка, но карты показали, что она живая. Тут экстрасенсов надо, — поделилась жительница села Валентина.

Некоторые сельчане предполагают, что Ольга могла покончить жизнь самоубийством, но Валентина не верит в это.

Дом Ольги располагается на окраине села, через дорогу от кладбища Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Я думаю, что это кто-то уже придумал. Это надо большую силу воли иметь, чтобы с собой что-то сделать. Да и зачем это ей? Молодая, есть внуки. Дети в школе ее любили. Вреда она никому не причиняла. Человек хороший. Нет, это что-то случилось. Может быть, заманили как-то, позвали куда-то поехать, — добавила она.

Другая же местная жительница, пенсионерка Любовь Михайловна, считает, что она могла уехать за пределы Алтайского края.

— От хорошей жизни человек не убегает, может, у нее где-то вне Алтайского края родственники есть. Это, конечно, если ее таксист какой-нибудь не убил и не закопал где-то, дураков сейчас хватает, — отметила пожилая женщина.

Никаких следов

13 марта следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи Ольги Залит. По словам ее сына, их с отцом проверили на детекторе лжи.

— Мы как свидетели пошли, телефоны забрали у нас. Сейчас уже всё вернули, полиграф проходили. Стандартные, наверное, условия. И всё. Спрашивали еще у нас, что могло случиться, — говорит Даниил.

Сам же молодой человек придерживается двух версий. Он предполагает, что мать либо покончила жизнь самоубийством, либо все-таки не смогла довести дело до конца и где-то спряталась.

Многие люди верят, что учительница жива и просто где-то спряталась Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Верю ли я, что она живая? 50 на 50, — признается он.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ведет поиски уже более 20 дней. В настоящее время зону поиска расширили еще на 10 км.

— Поиски Ольги Викторовны очень тяжелые для нас, добровольцы продолжают выполнять поставленные задачи. Местные жители очень переживают и пытаются помочь всеми силами. Только по официальным данным, в поисках уже приняли участие 130 человек, на самом же деле намного больше, — рассказала старшая пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае Полина Чербу.

Общая протяженность пройденных волонтерами маршрутов превысила 800 километров. Пока никаких следов Ольги Залит найти не удалось.