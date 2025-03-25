Снесло стены и выбило окна: в Махачкале произошел взрыв в многоэтажке — кадры

От взрыва пострадали машины, припаркованные рядом с многоэтажкой Источник: Нетипичная Махачкала / Telegram











В Махачкале утром прогремел взрыв. Инцидент случился на улице Гапцахской в районе Редукторный на седьмом этаже 14-этажного жилого дома. В многоэтажке начался пожар.

«По системе 112 поступила информация о взрыве с последующим возгоранием в квартире многоквартирного жилого дома по улице Гапцахская, 16 в городе Махачкала», — сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Кадры после взрыва в многоэтажке в Махачкале Источник: Нетипичная Махачкала / Telegram

Очевидцы публикуют видео с места происшествия в соцсетях. На кадрах видно, как волна взрыва разрушила несколько квартир на этаже, оставив только несущие конструкции здания. Кроме того, пострадали 50 автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газ в одной из квартир, передает ТАСС. На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека, однако информация уточняется. Пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале Источник: Нетипичная Махачкала / Telegram

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале Источник: Нетипичная Махачкала / Telegram

Спасатели МЧС эвакуировали 150 человек, также в доме ликвидировано открытое горение, передают «Вести».

В администрации города сообщили, что здание не было официально сдано в эксплуатацию, и жильцы не должны были в нем проживать. Однако некоторые люди всё равно переезжали туда.