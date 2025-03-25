НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Происшествия Снесло стены и выбило окна: в Махачкале произошел взрыв в многоэтажке — кадры

Снесло стены и выбило окна: в Махачкале произошел взрыв в многоэтажке — кадры

На месте работают экстренные службы

1 642
11 комментариев
От взрыва пострадали машины, припаркованные рядом с многоэтажкой | Источник: Нетипичная Махачкала / TelegramОт взрыва пострадали машины, припаркованные рядом с многоэтажкой | Источник: Нетипичная Махачкала / Telegram

От взрыва пострадали машины, припаркованные рядом с многоэтажкой

Источник:

В Махачкале утром прогремел взрыв. Инцидент случился на улице Гапцахской в районе Редукторный на седьмом этаже 14-этажного жилого дома. В многоэтажке начался пожар.

«По системе 112 поступила информация о взрыве с последующим возгоранием в квартире многоквартирного жилого дома по улице Гапцахская, 16 в городе Махачкала», — сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Кадры после взрыва в многоэтажке в Махачкале

Источник:

Очевидцы публикуют видео с места происшествия в соцсетях. На кадрах видно, как волна взрыва разрушила несколько квартир на этаже, оставив только несущие конструкции здания. Кроме того, пострадали 50 автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газ в одной из квартир, передает ТАСС. На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека, однако информация уточняется. Пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале

Источник:

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале

Источник:

Спасатели МЧС эвакуировали 150 человек, также в доме ликвидировано открытое горение, передают «Вести».

В администрации города сообщили, что здание не было официально сдано в эксплуатацию, и жильцы не должны были в нем проживать. Однако некоторые люди всё равно переезжали туда.

Обновлено (10:22 мск): еще один взрыв раздался в городе. На этот раз в салоне сотовой связи на улице Шамиля. Предварительно, пострадали двое, сообщает МВД по Республике Дагестан.

ПО ТЕМЕ
Махачкала Дагестан Взрыв ГАЗ МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
25 марта, 11:14
По документам. Дом не существует. Газ в доме не существует. Жильцов в доме нет. Но газ в доме взорвался, жильцы пострадали. Следует однозначный логический вывод. Власти в Дагестане нет. По-прежнему нет!
Гость
23 часа
Срочно собираем гуманитарную помощь братскому дагестанскому народу!!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление