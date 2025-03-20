Никто из взрослых не позвонил в полицию: мошенники до ужаса запугали школьницу из Сибири, вымогая у родителей 500 тысяч

Что произошло за эти долгие сутки в Ачинске Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю; скриншот из видео мамы пропавшей; Мария Ленц / NGS24.RU











Накануне Красноярский край, а вместе с ним и вся страна с напряжением наблюдали за поисками 15-летней девочки. Утром 19 марта появилась информация о похищении ребенка. Она присылала со своего аккаунта в телеграме видео родителям, где рассказывала, что ее похитили и требуют выкуп. Оказалось, что девочку не только не похитили, она еще и собственноручно записывала жуткие послания. Корреспонденты NGS24.RU выехали в Ачинск, где произошла эта история, чтобы разобраться в подробностях.

Как в триллере

С самого утра СМИ и всевозможные паблики в соцсетях облетела ориентировка на пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска Красноярского края и пугающее видео с ней. На кадрах девочка стояла на коленях в снегу на кладбище и сквозь слёзы пыталась произнести явно заранее заготовленный текст:

— Признаю свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета. Также приношу все свои извинения перед Вагнером, со мной сейчас приехал дядя Сережа и забирает меня с собой.

Источник: NGS24.RU

Девочка плакала на могиле и рассказывала о похищении Источник: скриншот из видео, предоставленного мамой пропавшей











Это видео в первую очередь попало к родителям. С аккаунта девочки его отправили отцу. Просили за возвращение дочери 500 тысяч рублей. Мама подростка сразу обратилась в полицию, там тут же организовали поиски ребенка, информацию о пропаже также распространили волонтеры. Их ориентировки гласили, что девочка ушла из дома сама на прогулку, но домой так и не вернулась. У родителей не было никаких предположений, кто все эти «дяди Юры и Сережи».

— Они еще что-то требуют?

— Нет, — говорила мама пропавшей в разговоре с NGS24.RU.

— А сроки, в которые…

— Еще вчера мы должны были перевести.

— Они больше не выдвигали никаких требований?

— Нет.

— А вы не смотрели ее переписки, там ничего не понятно?

— Мы в ее телефоне вообще не копались никогда.

Девочки не было дома всю ночь, всё это время шли поиски. Лишь спустя время появилось новое видео — школьница сидит уже на фоне стены, плачет и говорит, что хочет скорее оказаться дома.

Девочка говорила, что с ней всё хорошо и она хочет домой Источник: телеграм-канал «Борус»











А еще через пару часов СК опубликовал снимки с того самого кладбища, где девочка впервые записала обращение. Там нашли ее следы и по ним установили, что все записи она делала одна.

Так она пробиралась к могиле Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю

Здесь было записано обращение Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю

Неужели обманула?

Мы приехали в Ачинск, чтобы узнать хоть какие-то детали. Тем временем в соцсетях стали предполагать, что девочка просто пытается инсценировать собственное похищение ради денег родителей. Либо просто влипла в историю. Полиция и следователи прорабатывали все версии, но нас заверили: девочка хорошая.

— Раньше в поле зрения правоохранительных органов семья и девочка не попадали, на учетах не состояли, характеризуются положительно, самовольных уходов ранее девушка не совершала, — рассказала Анастасия Крушанова, старший специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Ачинский».

Тем временем девочку искали более 200 полицейских, поднятых по тревоге Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











То же самое сказали и соседи. Татьяна Шилова живет на лестничной клетке с семьей девочки и никогда не слышала, чтобы кто-то конфликтовал, девочка вела себя нормально.

— У нас стены здесь тонкие, это было бы слышно. Скандалов никогда никаких нет. Она спокойная девчонка, никакой ругани никогда — ничего. Собачка у них есть, она лает, иногда ее слышно. Вообще даже не верю, что она могла как-то у кого-то 300 тысяч этих взять, обмануть кого-то, — заверяет соседка.

Новость повергла женщину в шок Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Поговорить на месте с родителями самой девочки нам не удалось — дома никого не было. В школе, где она учится, от комментариев воздержались. То же самое сделали в мэрии:

— Представители администрации города и школы, в которой обучалась пропавшая девочка, задействованы в поисках ребенка. Мы оказываем содействие правоохранительным органам. Это всё. Пока идут поиски ребенка, мы ни с кем разговаривать не будем. Это наш единственный комментарий. Вы поймите, мы не хотим навредить, — ответили в пресс-службе администрации.

А кому страшнее? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











К счастью, закончилось всё относительно благополучно. Девочку нашли в другом городе живой.

Кошелек или жизнь

Девочка действительно записала все видео сама, и никто ее не похищал. Но действовала она по указке мошенников. Всё случилось банально: неизвестные написали ребенку, что она обманула человека на деньги и теперь ее ждет за это расправа. Также школьнице направили скрины с якобы ее перепиской, где она выманивает деньги у мужчины. Внешнее оформление аккаунта, с которого велась переписка, было похоже на фактическую страницу школьницы. Вероятно, девочка решила, что не сможет доказать свою невиновность перед незнакомцами, и, боясь за свою жизнь, согласилась на их условия.

И как доказать, что всё нереально, если тебе угрожают? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Она села в такси от дома и поехала на кладбище для записи видео. А после на другом такси поехала в Назарово, зашла в местный компьютерный клуб, где провела целый день. Всё это время с ней держали связь аферисты. Девочка просидела в интернет-кафе до закрытия, а после ее приютили на ночь у себя дома посетители этого заведения. Всю эту цепочку восстановили ачинские полицейские, нашли девочку и увезли к следователям для выяснения всей ситуации.

Обошлось Источник: прокуратура Красноярского края











Никто из взрослых, встретившихся девочке за всё это время, ничего не заподозрил и не попытался связаться с полицией. Ни таксист, который вез несовершеннолетнюю одну на кладбище, ни второй таксист, который без вопросов отправился со школьницей в другой город, ни сотрудники компьютерного клуба и взрослые, которые взяли на ночь к себе одинокого ребенка.

Обратиться в полицию не догадался никто Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











И таких случаев будет больше…

К сожалению, такая ситуация уже не единичная. Мошенники взялись не только за пенсионеров, но и за детей. С тех пор, как на «Госуслугах» можно установить самозапрет на кредиты, а также после введения различных программ, где в течение некоторого времени заемные деньги не попадут сразу на счет клиента, преступники придумали новые схемы в обход этих защитных мер. Об этом говорит нам вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Законы-то понапринимали, но они сейчас работают? Конечно же нет. А теперь мы зададимся вопросом: почему так? Во-первых, надо законодателям специалистов собирать. Им надо не между собой совещаться и звать каких-нибудь ребят из теплых кабинетов в ведомстве, а надо звать людей, кто специализируется в этих вопросах и как-то пытается вот эту ситуацию разрешать. Если они будут реально звать экспертов, общественников в рабочие группы, то вот тогда общими усилиями можно на это повлиять. Но из того пакета, который сейчас предложили, к моему глубокому сожалению, результата потенциального нет, — говорит Иван Мельников.

Детей нужно оберегать еще сильнее Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Но пока иных защит от мошенников нет, родителям советуют выстраивать с детьми максимально доверительные отношения, при которых дети при любой, даже самой страшной ситуации придут к родителям, всё расскажут и попросят помощь. И стараться быть в курсе появления новых схем мошенничества.