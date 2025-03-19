Украина атаковала Россию после решения частично прекратить огонь — видео пожара

ВСУ атаковали объект на Кубани, который обеспечивает перевалку нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной компании КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Это произошло через пару часов после предложения президента США Дональда Трампа объявить на 30 дней прекращение огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной.
Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.
«После решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказской (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Из-за падения одного беспилотника произошла разгерметизация резервуара с нефтью и начался пожар, который до сих пор тушат пожарные. В военном ведомстве уверены, что это сделано специально, чтобы сорвать мирные инициативы Дональда Трампа, которые одобрил Владимир Путин. Прямо во время разговора с президентом США он отдал военным приказ прекратить обстрелы по энергообъектам.
«В момент получения приказа в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК, находящиеся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты», — заключили в МО РФ.
О том, как прошли переговоры и о чём еще договорились Дональд Трамп с Владимиром Путиным, можно прочитать в материале по итогам их телефонного разговора. Всю информацию о переговорах между Россией и США мы собираем в отдельном сюжете.