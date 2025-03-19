Украина атаковала Россию после решения частично прекратить огонь — видео пожара

Небо озарило ярким светом после атаки Источник: 93.RU











ВСУ атаковали объект на Кубани, который обеспечивает перевалку нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной компании КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Это произошло через пару часов после предложения президента США Дональда Трампа объявить на 30 дней прекращение огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной.

Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

«После решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказской (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.

На месте работают пожарные службы Источник: ЧП Краснодара и края / Telegram

Из-за падения одного беспилотника произошла разгерметизация резервуара с нефтью и начался пожар, который до сих пор тушат пожарные. В военном ведомстве уверены, что это сделано специально, чтобы сорвать мирные инициативы Дональда Трампа, которые одобрил Владимир Путин. Прямо во время разговора с президентом США он отдал военным приказ прекратить обстрелы по энергообъектам.

«В момент получения приказа в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК, находящиеся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты», — заключили в МО РФ.