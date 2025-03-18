«Следы зубов на теле»: в Ярославской области собака напала на трехлетнего ребенка

В Ярославской области собака напала на ребенка Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / vk.com











В Ярославской области собака напала на ребенка. Сообщение об этом появилось 17 марта в группе «Типичный Тутаев» во «ВКонтакте»

В посте указано, что ЧП случилось в одном из поселков Тутаевского района.

«Собака напала на трехлетнего ребенка из многодетной семьи. Животное разорвало куртку, следы зубов остались на теле малыша», — сообщают в соцсетях.

Сообщают, что на теле ребенка остались следы от зубов Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / vk.com











Также автор поста добавил, что это уже не первое нападение собаки на людей. Обращения к владельцу пса, по словам людей, ни к чему не приводят.

«На просьбы убрать собаку ее хозяева реагируют агрессивно, посылают на три буквы и оскорбляют», — пожаловались в группе.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что жалоба о нападении собаки к ним поступила.

— Проводится проверка, — добавили в полиции.

Что может грозить хозяину агрессивной собаки

Напомним, согласно принятому в 2024 году в Ярославской области постановлению «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных» владельцы обязаны пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу.

На территории частных домов собаку нужно держать на привязи или в вольере. Либо принять не допускать ее выхода за территорию дома.

Самовыгул домашних животных на территории Ярославской области запрещен.

За нарушение этих правил хозяина могут оштрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Если животное причинило вред человеку или имуществу, штраф для граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей.