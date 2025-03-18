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Происшествия «Следы зубов на теле»: в Ярославской области собака напала на трехлетнего ребенка

«Следы зубов на теле»: в Ярославской области собака напала на трехлетнего ребенка

Полиция начала проверку

3 006
65 комментариев
В Ярославской области собака напала на ребенка | Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / vk.comВ Ярославской области собака напала на ребенка | Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / vk.com

В Ярославской области собака напала на ребенка

Источник:

В Ярославской области собака напала на ребенка. Сообщение об этом появилось 17 марта в группе «Типичный Тутаев» во «ВКонтакте»

В посте указано, что ЧП случилось в одном из поселков Тутаевского района.

«Собака напала на трехлетнего ребенка из многодетной семьи. Животное разорвало куртку, следы зубов остались на теле малыша», — сообщают в соцсетях.

Сообщают, что на теле ребенка остались следы от зубов | Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / vk.comСообщают, что на теле ребенка остались следы от зубов | Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / vk.com

Сообщают, что на теле ребенка остались следы от зубов

Источник:

Также автор поста добавил, что это уже не первое нападение собаки на людей. Обращения к владельцу пса, по словам людей, ни к чему не приводят.

«На просьбы убрать собаку ее хозяева реагируют агрессивно, посылают на три буквы и оскорбляют», — пожаловались в группе.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что жалоба о нападении собаки к ним поступила.

— Проводится проверка, — добавили в полиции.

Что может грозить хозяину агрессивной собаки

Напомним, согласно принятому в 2024 году в Ярославской области постановлению «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных» владельцы обязаны пресекать проявление агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу.

На территории частных домов собаку нужно держать на привязи или в вольере. Либо принять не допускать ее выхода за территорию дома.

Самовыгул домашних животных на территории Ярославской области запрещен.

За нарушение этих правил хозяина могут оштрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Если животное причинило вред человеку или имуществу, штраф для граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей.

В некоторых случаях хозяина животного могут привлечь даже к уголовно ответственности. Например, по статьям 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По последней статье наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет.

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Комментарии
65
Гость
18 марта, 14:10
Слишком много нерадивых хозяев развелось. Штрафы должны начинаться от 50 тыс. За причинение вреда здоровью ужесточить наказание! Бродячих не должно быть вообще. В магазины запретить посещение с животными, а там где пускают- штраф на юр. лицо от 300 тыс.!
Гость
18 марта, 13:19
Штрафы за самовыгул и выгул без намордника должны начинаться от 50 000 рублей!!!
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