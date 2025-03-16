Сотня раненых и десятки погибших: в Северной Македонии разгорелся пожар на дискотеке

1500 человек едва не сгорели во время концерта Источник: Makfax.com.mk











На дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии 16 марта вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, погибли 50 человек. Об этом сообщает госагентство MIA со ссылкой на МВД. На мероприятии присутствовало 1500 человек.

Всё случилось в 05:00 (мск) на дискотеке «Пулс» («Пульс») во время концерта группы «ДНК». По данным местных СМИ, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических средств. Первыми на помощь бросились жители городка. Они помогали доставать раненых, пишет vecer.press. На месте работают пожарные и спасатели.

«Количество жертв и травмированных уточняется», — сообщают в прокуратуре страны. По предварительной информации, более 100 человек получили ранения, пишет Makfax.com.mk. Их доставили в разные медучреждения. Родственники пострадавших в результате пожара собрались у больницы в Скопье в ожидании информации о состоянии пациентов, пишет Nova.bg.