НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

6 м/c,

ю-з.

 748мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Зарплаты на заводах
Что с мем-легендой из Заволги
Погиб 19-летний хоккеист
Лотерейный эксперимент
Столкновение поезда и фуры
Репортаж из 108-летнего дома
Закроют роддом
Что будет в тюремном замке
Скандал вокруг стройки
Афиша концертов
Происшествия Сотня раненых и десятки погибших: в Северной Македонии разгорелся пожар на дискотеке

Сотня раненых и десятки погибших: в Северной Македонии разгорелся пожар на дискотеке

Местные жители помогали спасать людей из горящего здания

221
2 комментария
1500 человек едва не сгорели во время концерта | Источник: Makfax.com.mk1500 человек едва не сгорели во время концерта | Источник: Makfax.com.mk

1500 человек едва не сгорели во время концерта

Источник:

На дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии 16 марта вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, погибли 50 человек. Об этом сообщает госагентство MIA со ссылкой на МВД. На мероприятии присутствовало 1500 человек.

Всё случилось в 05:00 (мск) на дискотеке «Пулс» («Пульс») во время концерта группы «ДНК». По данным местных СМИ, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических средств. Первыми на помощь бросились жители городка. Они помогали доставать раненых, пишет vecer.press. На месте работают пожарные и спасатели.

«Количество жертв и травмированных уточняется», — сообщают в прокуратуре страны. По предварительной информации, более 100 человек получили ранения, пишет Makfax.com.mk. Их доставили в разные медучреждения. Родственники пострадавших в результате пожара собрались у больницы в Скопье в ожидании информации о состоянии пациентов, пишет Nova.bg.

Министр внутренних дел Панче Тошковски уже прибыл на место происшествия. Туда также направляется премьер-министр Павел Мицкоски. По неподтвержденной информации, задержан владелец клуба.

ПО ТЕМЕ
Пожар Дискотека Северная Македония Погибшие Пострадавшие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
35 минут
Никто из начальства Зимней вишенки в Македонию не переезжал?
Гость
12 минут
Мое отношение к данному событию напрямую зависит от позиции Северной Македонии в отношении России. Чего я не знаю. Потому ничего не пишу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление