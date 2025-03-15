В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Авария попала на видео

В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Наши коллеги из MSK1.RU собрали последние подробности аварии.
ДТП случилось у Павелецкого вокзала, число раненых увеличилось до шести человек. Среди них — двое подростков, сообщили в МВД Москвы. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали в столичные стационары.
Момент ДТП попал на видео. 38-летний водитель автомобиля BMW наехал на пешеходов на тротуаре и врезался в фонарный столб. От удара авто опрокинулось и перегородило трамвайные пути.
Как сообщили в МВД, виновник аварии сел за руль пьяным.
— Предварительная проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он направлен на медицинское освидетельствование, — заявили правоохранители.
Как рассказали корреспонденту MSK1.RU очевидцы, мужчина даже не понял, что кого-то сбил.
— Очень странный мужчина, лихач. Он не понимал, что кого-то сбил, его забрали на медосвидетельствование. Спецслужбы приехали быстро, ребята перевернули машину. Девочку лет 14-ти из-под нее вытащили. Как никогда сработали. Столько милиции приехали. Я вышла из подъезда. Он сначала в один столб влетел, потом во второй. Он-то не пострадал, — рассказала MSK1.RU свидетельница ДТП.
Сейчас на месте происшествия продолжают работы сотрудники оперативных служб. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.