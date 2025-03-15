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Происшествия В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Авария попала на видео

В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Авария попала на видео

Пострадали шесть человек, в том числе двое подростков

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5 комментариев
Число пострадавших в ДТП у Павелецкого вокзала увеличилось до шести человек, среди них&nbsp;— двое подростков | Источник: Вера Борисова / MSK1.RUЧисло пострадавших в ДТП у Павелецкого вокзала увеличилось до шести человек, среди них&nbsp;— двое подростков | Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Число пострадавших в ДТП у Павелецкого вокзала увеличилось до шести человек, среди них — двое подростков

Источник:

В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Наши коллеги из MSK1.RU собрали последние подробности аварии.

ДТП случилось у Павелецкого вокзала, число раненых увеличилось до шести человек. Среди них — двое подростков, сообщили в МВД Москвы. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали в столичные стационары.

Момент ДТП попал на видео. 38-летний водитель автомобиля BMW наехал на пешеходов на тротуаре и врезался в фонарный столб. От удара авто опрокинулось и перегородило трамвайные пути. 

Как сообщили в МВД, виновник аварии сел за руль пьяным.

— Предварительная проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он направлен на медицинское освидетельствование, — заявили правоохранители.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Как рассказали корреспонденту MSK1.RU очевидцы, мужчина даже не понял, что кого-то сбил.

— Очень странный мужчина, лихач. Он не понимал, что кого-то сбил, его забрали на медосвидетельствование. Спецслужбы приехали быстро, ребята перевернули машину. Девочку лет 14-ти из-под нее вытащили. Как никогда сработали. Столько милиции приехали. Я вышла из подъезда. Он сначала в один столб влетел, потом во второй. Он-то не пострадал, — рассказала MSK1.RU свидетельница ДТП.

По словам очевидцев, виновник ДТП даже не понял, что сбил пешеходов

Источник:
На место съехались сотрудники спецслужб | Источник: Вера Борисова / MSK1.RUНа место съехались сотрудники спецслужб | Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

На место съехались сотрудники спецслужб

Источник:
Источник: Вера Борисова / MSK1.RUИсточник: Вера Борисова / MSK1.RU
Источник:

Сейчас на месте происшествия продолжают работы сотрудники оперативных служб. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

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ДТП Авария Пострадали люди Павелецкий вокзал
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Комментарии
5
Инженер1
1 час
Скрепный чувак на скрепной машине.
Гость
1 час
Масква жирует на наши деньги Роллс-Ройс с Феррари у них не столкнулись или это на дотационном кавказе было?
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