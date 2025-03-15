В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Авария попала на видео

Число пострадавших в ДТП у Павелецкого вокзала увеличилось до шести человек, среди них — двое подростков Источник: Вера Борисова / MSK1.RU











В Москве пьяный водитель на BMW протаранил толпу людей. Наши коллеги из MSK1.RU собрали последние подробности аварии.

ДТП случилось у Павелецкого вокзала, число раненых увеличилось до шести человек. Среди них — двое подростков, сообщили в МВД Москвы. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали в столичные стационары.

Момент ДТП попал на видео. 38-летний водитель автомобиля BMW наехал на пешеходов на тротуаре и врезался в фонарный столб. От удара авто опрокинулось и перегородило трамвайные пути.

Как сообщили в МВД, виновник аварии сел за руль пьяным.

— Предварительная проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он направлен на медицинское освидетельствование, — заявили правоохранители.

Момент ДТП попал на видео Источник: Дептранс Оперативно / T.me

Как рассказали корреспонденту MSK1.RU очевидцы, мужчина даже не понял, что кого-то сбил.

— Очень странный мужчина, лихач. Он не понимал, что кого-то сбил, его забрали на медосвидетельствование. Спецслужбы приехали быстро, ребята перевернули машину. Девочку лет 14-ти из-под нее вытащили. Как никогда сработали. Столько милиции приехали. Я вышла из подъезда. Он сначала в один столб влетел, потом во второй. Он-то не пострадал, — рассказала MSK1.RU свидетельница ДТП.

По словам очевидцев, виновник ДТП даже не понял, что сбил пешеходов Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

На место съехались сотрудники спецслужб Источник: Вера Борисова / MSK1.RU











Источник: Вера Борисова / MSK1.RU









