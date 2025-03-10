Водитель и пассажир погибли на месте: назвали предварительную причину ДТП на М-8 в Ярославской области

ДТП в Даниловском районе случилось днем 10 марта Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











В Госавтоинспекции назвали предварительную причину смертельного ДТП на трассе М-8 в Ярославской области. Легковушка «Фиат» и грузовик «Ситрак» столкнулись в Даниловском районе днем 10 марта. В аварии погибли 51-летний водитель и 57-летний пассажир.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Фиат“, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с грузовым автомобилем „Ситрак“», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 15:30. Судя по кадрам с места аварии, от удара иномарку смяло и откинуло в сторону. Цистерна после ДТП слетела с дороги и оказалась в кювете. Трасса на месте столкновения была усыпана вещами, осколками и кусками запчастей. На месте работали правоохранители.

На месте ДТП растянулась пробка Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram