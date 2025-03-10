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Происшествия подробности Водитель и пассажир погибли на месте: назвали предварительную причину ДТП на М-8 в Ярославской области

Водитель и пассажир погибли на месте: назвали предварительную причину ДТП на М-8 в Ярославской области

Легковушка столкнулась с автоцистерной

5 741
8 комментариев
ДТП в Даниловском районе случилось днем 10 марта | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramДТП в Даниловском районе случилось днем 10 марта | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ДТП в Даниловском районе случилось днем 10 марта

Источник:

В Госавтоинспекции назвали предварительную причину смертельного ДТП на трассе М-8 в Ярославской области. Легковушка «Фиат» и грузовик «Ситрак» столкнулись в Даниловском районе днем 10 марта. В аварии погибли 51-летний водитель и 57-летний пассажир.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Фиат“, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с грузовым автомобилем „Ситрак“», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 15:30. Судя по кадрам с места аварии, от удара иномарку смяло и откинуло в сторону. Цистерна после ДТП слетела с дороги и оказалась в кювете. Трасса на месте столкновения была усыпана вещами, осколками и кусками запчастей. На месте работали правоохранители.

На месте ДТП растянулась пробка

Источник:

Сразу после ДТП по направлению в Ярославль растянулась пробка на два километра. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ДТП Погиб водитель Госавтоинспекция М-8
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Комментарии
8
281832383
10 марта, 21:40
этот бензовоз нёсся как ужаленный .
Гость
10 марта, 23:42
Узкая двухполосная дорога. Скорее всего как всегда обгон по встречке.
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