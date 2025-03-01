На крупном проспекте в Ярославле иномарка на скорости врезалась в бензовоз. Видео

Вечером в субботу, 1 марта, на Московском проспекте в Ярославле иномарка врезалась в бензовоз. Кадры с места аварии в районе ТК «Шоколад» опубликовали очевидцы в соцсетях.
— Жесткое ДТП на Московском проспекте, — подписал автор.
Судя по видео, авто врезалось в бензовоз сзади, машина буквально впечаталась в автоцистерну. Часть легковушки скрылась под большегрузом.
По информации управления МВД России по Ярославской области, сообщение об аварии поступило в 20:32. На проспекте столкнулись иномарка «Киа» и бензовоз.
— По имеющимся данным, пострадала водитель «Киа», — сообщили на запрос портала 76.RU в полиции.
На месте аварии работал реанимобиль. Помощь медиков понадобилась 40-летней горожанке.
Ранее на Республиканской произошло тройное ДТП. Мы публиковали видео с места событий.