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Происшествия На крупном проспекте в Ярославле иномарка на скорости врезалась в бензовоз. Видео

На крупном проспекте в Ярославле иномарка на скорости врезалась в бензовоз. Видео

В аварии пострадала женщина-водитель

596
3 комментария
На Московском проспекте легковушка врезалась в бензовоз | Источник: Свободный Ярославль / TelegramНа Московском проспекте легковушка врезалась в бензовоз | Источник: Свободный Ярославль / Telegram

На Московском проспекте легковушка врезалась в бензовоз

Источник:

Вечером в субботу, 1 марта, на Московском проспекте в Ярославле иномарка врезалась в бензовоз. Кадры с места аварии в районе ТК «Шоколад» опубликовали очевидцы в соцсетях.

— Жесткое ДТП на Московском проспекте, — подписал автор.

Судя по видео, авто врезалось в бензовоз сзади, машина буквально впечаталась в автоцистерну. Часть легковушки скрылась под большегрузом.

Последствия ДТП на Московском проспекте попали на видео

Источник:

По информации управления МВД России по Ярославской области, сообщение об аварии поступило в 20:32. На проспекте столкнулись иномарка «Киа» и бензовоз.

— По имеющимся данным, пострадала водитель «Киа», — сообщили на запрос портала 76.RU в полиции.

На месте аварии работал реанимобиль. Помощь медиков понадобилась 40-летней горожанке.

Ранее на Республиканской произошло тройное ДТП. Мы публиковали видео с места событий.

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Авария с бензовозом ДТП Пострадала водитель
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Комментарии
3
Гость
53 минуты
В телефон залипла.. Сейчас полно таких ездит недоумков
Гость
5 минут
Простите, что ударила вас в з.д, Мне красить губы нужно было срочно!
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