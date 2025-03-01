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Происшествия В центре Ярославля случилось тройное ДТП. Видео

В центре Ярославля случилось тройное ДТП. Видео

Публикуем первые подробности от полиции

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В центре Ярославля случилась массовая авария | Источник: Вячеслав С., «Дороги Ярославля» / TelegramВ центре Ярославля случилась массовая авария | Источник: Вячеслав С., «Дороги Ярославля» / Telegram

В центре Ярославля случилась массовая авария

Источник:

Днем в субботу, 1 марта, в центре Ярославля случилась тройная авария. Машины столкнулись на улице Республиканской.

— Тройное ДТП на Республиканской, — кратко подписал кадры очевидец.

По данным управления МВД России по Ярославской области, в 13:18 на центральной улице столкнулись три авто. Предварительно, в аварии никто не пострадал.

Последствия столкновения попали на видео. Судя по кадрам, у одной из машин серьезно разбита передняя часть. К 17:00 проезд по Республиканской улице стал свободен.

Ярославец заснял последствия аварии на видео

Источник:

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить обстоятельства ДТП.

Днем ранее, 28 февраля, на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в районе деревни Кузнечиха под Ярославлем сбили 11-летнего школьника. Мальчик попал под колеса грузовика «Скания». До приезда медиков вокруг ребенка собралась толпа очевидцев. С места аварии его забрали на «скорой».

ПО ТЕМЕ
Массовая авария ДТП Столкнулись машины Полиция
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