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Происшествия «Накрыт курткой»: на трассе под Ярославлем 11-летний мальчик попал под колеса грузовика

«Накрыт курткой»: на трассе под Ярославлем 11-летний мальчик попал под колеса грузовика

Публикуем видео с места событий

1 272
5 комментариев
Под Ярославлем грузовик сбил школьника | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПод Ярославлем грузовик сбил школьника | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Под Ярославлем грузовик сбил школьника

Источник:

Днем в пятницу, 28 февраля, на пешеходом переходе на трассе М-8 «Холмогоры» под Ярославлем сбили школьника. Авария произошла в районе деревни Кузнечиха в Ярославском районе.

— На переходе сбили молодого человека. Накрыт курткой… — подписали видео с места событий очевидцы.

Как уточнили в управлении МВД России по Ярославской области, пострадавшим оказался 11-летний мальчик.

На трассе под Ярославлем под колеса грузовика попал школьник

Источник:

— Около 14:30 на 275 км Федеральной автодороги «Холмогоры» в районе деревни Кузнечиха Ярославского района водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания», произвёл наезд на мальчика, — сообщили в полиции со ссылкой на Госавтоинспекцию.

За рулем грузовика был 61-летний водитель. Школьника с места аварии увезли в больницу.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в полиции.

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Сбили школьника ДТП Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
5
Гость
1 час
- Зачем ты по обеим сторонам смотришь? Здесь же одностороннее движение! - Чувак, это Россия - я бы еще и наверх посмотрел!!!
Гость
1 час
Хоть бы все обошлось! Здоровья мальчику и сил его родителям!
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