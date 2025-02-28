«Накрыт курткой»: на трассе под Ярославлем 11-летний мальчик попал под колеса грузовика

Днем в пятницу, 28 февраля, на пешеходом переходе на трассе М-8 «Холмогоры» под Ярославлем сбили школьника. Авария произошла в районе деревни Кузнечиха в Ярославском районе.
— На переходе сбили молодого человека. Накрыт курткой… — подписали видео с места событий очевидцы.
Как уточнили в управлении МВД России по Ярославской области, пострадавшим оказался 11-летний мальчик.
— Около 14:30 на 275 км Федеральной автодороги «Холмогоры» в районе деревни Кузнечиха Ярославского района водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания», произвёл наезд на мальчика, — сообщили в полиции со ссылкой на Госавтоинспекцию.
За рулем грузовика был 61-летний водитель. Школьника с места аварии увезли в больницу.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в полиции.