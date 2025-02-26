У туристического автобуса в Таиланде отказали тормоза — 19 человек погибли, десятки пострадали. Кадры

Аварии на данном участке дороги случаются ежедневно Источник: The Nation











Автобус с туристами попал в аварию в восточной части Таиланда, в 120 км от Бангкока. У него отказали тормоза, а после он врезался в бетонное ограждение, перевернулся и упал с холма.

Кадры с места аварии Источник: PRISM Live

— В машине находились 47 пассажиров и 2 водителя. Известно, что автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг, — передает газета Thairath.

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Уже известно, что 19 человек погибли в этой аварии. Еще 30 туристов пострадали, 20 из которых пришлось везти в больницу с различными травмами. Некоторых пассажиров пока не могут найти, их ищут спасатели. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Кадры с места аварии Источник: PRISM Live