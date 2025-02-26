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Происшествия У туристического автобуса в Таиланде отказали тормоза — 19 человек погибли, десятки пострадали. Кадры

У туристического автобуса в Таиланде отказали тормоза — 19 человек погибли, десятки пострадали. Кадры

Автобус влетел в бетонное ограждение

969
1 комментарий
Аварии на данном участке дороги случаются ежедневно | Источник: The NationАварии на данном участке дороги случаются ежедневно | Источник: The Nation

Аварии на данном участке дороги случаются ежедневно

Источник:

Автобус с туристами попал в аварию в восточной части Таиланда, в 120 км от Бангкока. У него отказали тормоза, а после он врезался в бетонное ограждение, перевернулся и упал с холма.

Кадры с места аварии

Источник:

— В машине находились 47 пассажиров и 2 водителя. Известно, что автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг, — передает газета Thairath.

Источник: ThairathИсточник: Thairath
Кадры с места аварии | Источник: ThairathКадры с места аварии | Источник: Thairath
Источник: The NationИсточник: The Nation
+1
Источник: The NationИсточник: The Nation

Уже известно, что 19 человек погибли в этой аварии. Еще 30 туристов пострадали, 20 из которых пришлось везти в больницу с различными травмами. Некоторых пассажиров пока не могут найти, их ищут спасатели. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Кадры с места аварии

Источник:

Информации о погибших или пострадавших россиянах у дипломатического представительства РФ в Таиланде нет, передает ТАСС. Известно, что аварии на данном участке дороги случаются ежедневно. Трасса в этом месте идет под наклоном с множеством поворотов.

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ДТП Таиланд Авария Туризм Путешествие Экскурсии
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Комментарии
1
Гость
8 часов
Там нет, очевидно, качественного техобслуживания и контроля общественного транспорта. Это вам не Россия.
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