Кто ответит за смерть ребенка? Репортаж из Ставрополя, где стая собак растерзала 9-летнюю девочку

Девятилетнюю девочку загрызли собаки Источник: Ivan Vysochinsky / 26.RU











«Это дачники оставили своих собак без еды», «Это „бабка“ развела стаю у себя во дворе», «Это всё администрация, они не отлавливали», «Это отлов, который выбросил собак в наш район» — это только часть причин, которые горожане видят в основе чудовищной трагедии, что произошла на окраине Ставрополя 23 февраля. Наша коллега из 26.RU разбирается, кто же повинен в смерти девятилетней девочки, которую растерзали собаки. Похороны школьницы прошли в Ставрополе сегодня.

День трагедии

— На Чапаевке (район Ставрополя. — Прим. ред.) за садом есть горка. Там сейчас собака загрызла ребенка. Девочка. Нам срочно нужен отлов. Привезла мужа, побежал с ружьем на место. Я теперь точно не зоозащитник, — такое сообщение облетело все городские чаты еще до официального заявления властей о случившемся в Чапаевке.

Девятилетняя девочка погибла во время катания с горки. Ее насмерть загрызли собаки. Место, где погиб ребенок, давно знакомо горожанам. Напротив садика «Теремок» под мостом дети раскатали несколько горок. Сюда часто приходит резвиться ребятня со всей округи. Однако теперь там следы крови на снегу, звенящая тишина, которую то и дело прерывают вой и лай собак. В том числе бездомных, которых здесь очень много.

Горка, на которой каталась девочка Источник: Ivan Vysochinsky / 26.RU











Она пыталась себя спасти

Это случилось 23 февраля примерно в 15 часов. Третьеклассница Валерия (имя изменено. — Прим. ред.) пришла сюда покататься на ватрушке. В итоге на маленькую, хрупкую школьницу накинулась стая разъяренных псов — на записи с камеры наблюдения, стоящей на одном из расположенных неподалеку домов, видно: животных было минимум восемь. Они повалили девочку на землю. Она сумела встать. Стала размахивать руками, кричать. Девочку никто не услышал. Животные повалили ребенка снова, и встать малышка уже не смогла. На записи слышен последний истошный крик девочки. Всё.

Страшные кадры трагедии Источник: стоп-кадр сюжета канала НТВ

Видимо, вот этот последний крик, а также лай почуявшей кровь своры услышал один из соседей. Мужчина схватил ружье и начал стрелять по псам в надежде спасти девочку. Увы, было слишком поздно. Мужчина застрелил нескольких собак, остальных ликвидировали позже. Правда, всех ли собак-людоедов уничтожили — большой вопрос. Сами понимаете, животные на месте не стояли и не дожидались ни следователей, ни отлова.

Что известно о жертве

Девятилетняя Валерия была единственным и горячо любимым ребенком в семье. Девочка училась в 3-м классе. Ее мама занимается организацией мероприятий в Ставрополе, часто устраивала совместные с дочкой фотосессии. Видно, что мама и дочка любили быть вместе. Красивые и счастливые — они теперь такие только на фото. Фото и видеоролики — всё, что осталось у матери от ее ребенка.

В район Чапаевки Валерия приезжала к бабушке с дедушкой. Она часто проводила время здесь, играя с местной ребятней. Вот и 23 февраля после обеда решила провести время на улице.

Местные жители шокированы случившимся. Пытаются найти объяснение этому ужасу, найти виноватых.

— Здесь же дачи, летом дачникам удобно иметь собак, они охраняют дома, урожай, а как сезон кончился, людям по фигу, они собак бросают и сваливают. А потом эти стаи подкармливает кто-то из местных, и собаки эти творят тут непотребное, — говорит прохожий по имени Алексей. — Эта девочка погибшая, она тут не жила, говорят, приехала к бабушке и дедушке на выходные.

Что было после…

Корреспондент 26.ru побывал на месте трагедии. Я начала свой путь от детского садика «Теремок» на Чапаева, 35а. Здесь местные заметили машину полиции и рядом — реанимацию.

Полиция приехала на место трагедии Источник: телеграм-канал «Чапаевка Ставрополь»











Пара ребятишек катаются с горки возле ворот садика. Собачий лай доносится со всех сторон. Заметила идущую по улице женщину с собачкой на поводке.

— Жители постоянно жалуются на собак. На остановке, возле магазина бегают, там вон, через дорогу, тоже живут постоянно собаки. Собаки, которые здесь во дворе, они все чипированные. Раньше не нападали на нас, — говорит женщина. — Но потом вот нашу дворовую собаку загрызли. Еще я знаю, что на собачников нападают, которые выводят своих на поводке. Был случай, четыре огромных пса сбили женщину с ног и загрызли ее маленькую собачку. Просто перекусили хребет.

По наводке местной жительницы уже почти в темноте в одиночку я пошла по дорожке через речку туда, куда ходят и взрослые, и дети кататься на ватрушках.

Дорога шла через гаражи. Я проходила мимо растерзанных мусорных контейнеров и люков, на которых кто-то заботливо разложил объедки для бездомных собак. Кстати, еще один такой «люк-столовую» я нашла прямо у забора детского сада. Тропинка перетекла от многоэтажек в частный сектор. Навстречу мне попались дети с тюбингом — явный знак, что я на месте.

Подкормка для собак Источник: Ivan Vysochinsky / 26.RU











Забравшись по сугробам на полянку, меж деревьев в темноте на снегу я вдруг увидела темное кровавое пятно.

Почему не помогли?

Рядом с местом трагедии крутятся зеваки, дети. Одна из девочек рассказала, что встречала стаю, которая напала на Валерию. По ее словам, она столкнулась с агрессией этих собак еще летом 2024 года. Наша маленькая собеседница рассказала, что выходила со своей собакой на прогулку, в то время как в лесу ее встретила свора из примерно 15 бездомных псов.

На защиту хозяйки встала ее собака на поводке. Ей тут же досталось от бродячей стаи. Девочка стала отмахиваться от псов подобранной с земли палкой. Ей повезло.

— Меня пытались укусить. Но я увидела огромную палку, схватила ее, всех растолкала и потом убежала домой, — рассказывает девочка. — Эти собаки здесь живут. Бабушка выводит коров гулять, а с ней свора бежит.

Жители окрестных домов говорят, что не отпускают детей одних гулять вечером — опасно. И да, случаи нападения бродячих собак на домашних были.

— Я ничего не слышала, хотя целый день дома была. Собаки только лаяли. Но здесь столько собак бегает, постоянно лают. Они стаями бегают, сложно даже сказать, чьи они: бездомные или чьи-то, — рассказывает местная жительница. — Летом как-то видела бабушку, которая коров пасла, и возле нее куча псов. Они на наших детей лаяли. Я подходила, делала замечание ей, мол, опасно такую свору держать. Но ничего не менялось.

Соседи, кто живет рядом со злосчастной горкой, все как один говорят, что не слышали криков. Очнулись местные только тогда, когда услышали сирену под окнами. Примерно в 16:45 они стали свидетелями того, как тело ребенка выносили из леса.

Тело уносят из леса Источник: Иветта Авраамова / 26.RU











— Дети собрались идти кататься, но быстро вернулись. Приходят домой и говорят: «Мам, мы не покатаемся, там всё оцеплено», — поделилась одна из женщин.

Пока она была в полиции, всех собак постреляли

Правоохранители быстро вычислили, по их мнению, корень зла в данной ситуации. Нет, это были не администрация, которая игнорировала жалобы жителей района (об этом расскажем позже), не отлов бездомных животных, а бабушка Алла, которая подкармливала бездомных собак у себя во дворе. Она не вела учет своре, которую пригрела, и не несла, по сути, за них ответственность. Этим должны были заниматься чиновники, которые сейчас разводят руками.

Губернатор в своем посте назвал женщину «хозяйкой питомника». По словам Владимира Владимирова, она занималась «разведением крупных собак». Можете взглянуть на фото, как нынче выглядит «питомник».

Старый дом, где жила пенсионерка и ее 90-летняя мать. Вокруг полуразваленные сараюшки. Женщины, по рассказам соседей, вели затворнический образ жизни и тащили домой бездомных псин. История стара как мир. Такие «питомники» есть почти в каждом городском дворе, где обязательно найдется кто-то сердобольный, кто будет спонсировать объедками всех брошенок в округе.

Напоминаем, на женщину и прикормленную ею свору люди жаловались. Однако отловщики сюда наведались только вместе с полицией, когда псы загрызли ребенка. В Чапаевке сейчас, помимо той самой стаи из «питомника» Аллы, есть еще как минимум пять подобных свор, представляющих угрозу, рассказывают местные жители. Кстати, уже утром 24 февраля бездомные собаки напали на мальчика возле школы № 47.

— Сейчас отвозили детей в школу на Чапаева. Возле 47-й школы на ребенка напали собаки, мужчина успел мальчика отбить. Мы с мужем тоже подбежали, отогнали собак. Мальчик очень испугался! Я довела ребенка до школы, обратилась в администрацию школы! Дети просто спокойно шли в школу и никого не трогали! — поделилась одна из мам в Сети.

Женщину, прикормившую стаю, задержали. Следствие считает, что именно ее девять собак растерзали девочку. Задержанной вменяют статью УК «Причинение смерти по неосторожности». Пока она была в отделении полиции, свору расстреляли неизвестные, которые подъехали к дому на оборудованном белом фургоне с клетками. Люди видели возле машины трупы животных.

Машина, которая увозила трупы Источник: Иветта Авраамова / 26.RU











Чуть позже видео с опросом пенсионерки выложили в Сеть сотрудники Следственного комитета. Она описывает ситуацию так:

— В три часа дня я вышла во двор от хлопков. Я не поняла, в чём дело. Подумала, что просто укусили. Я, конечно, очень сильно испугалась и пошла в конец огорода. Смотрю, группа эмчеэсников. Там, где был народ, я туда не пошла, — заявила женщина.

Кадры с места трагедии Источник: СКР

«Да дура она!»

По словам Алексея Ивановича, соседа «хозяйки питомника», эта женщина три года назад чуть не погибла от зубов своих же подопечных. У нее были изувечены ноги и лицо. Тогда волонтеры забрали свору, однако за три года Алла успела пригреть новых.

— У нее было 16 собак до этого. Шестерых забрали, а она снова их развела. Ей сколько говорили: «Алла, привяжи ты их. Будет беда». Всё лето пацаны бегали, дразнили их, а собаки бегали за ними. Говорили: «Алла, убери ты их. Будет беда». Она не слушала вообще ничего. Ей по фигу, — рассказывает сосед ставропольчанки. — У нее было 11 собак примерно. Тупорылая — вот ее одно название. Сюда еще надо пристегнуть участкового. Мы с ними на одной улице живем. Все знали, что происходит, и никто ничего не делал. А всё шло к трагедии. Дитя жалко, а ее, тварь, не жалко.

Сосед намекнул на то, что у пенсионерки могло быть психическое расстройство, поэтому она и тащила домой бездомных животных.

Жители Чапаевки объединились

24 февраля жители Чапаевки собрались возле школы № 47. Здесь они встречались с репортерами, которым высказали свои требования к администрации. Местные, как оказалось, уже давно пишут заявления и трубят властям об опасной ситуации, сложившейся в микрорайоне из-за бродячих собак. Однако их никто не слышал. Теперь услышат?

Собрание родителей Источник: Ivan Vysochinsky / 26.RU

Родители все как один твердят, что обрывали телефоны администрации с просьбами отловить бездомных псов.

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— Возле школы стоят будки. Кто-то бродячих собак там кормит, и они там живут. Собаки защищают свою территорию и нападают на детей. Утром возле школы опять напали на одноклассника моего сына. Возле школы таких будок не должно быть! — заявила журналистам одна из мам. — На детей нападают часто. Мой сын летом ездил на велосипеде, и собаки за ним гнались. Люди с маленькими собачками идут, на них бродячие псы кидаются. Собак возле «Пятерочки», возле мусорки вообще тьма. Их очень много. Мы просим убрать их.

Будки в гаражном кооперативе Источник: Ivan Vysochinsky / 26.RU











Жители Чапаевки говорят, что боятся ходить по улицам. Люди писали заявления, собирали подписи за истребление собак, но результата нет. Животные заполонили район.

— Сегодня я звонила лично в отлов. Они мне объяснили ситуацию так: «Мы можем приехать на вызов, забрать собак, стерилизовать, поставить чип и отправить обратно — это замкнутый круг». В администрации говорят то же самое. Сделать они больше ничего не могут. Они не могут их поселить в приюты, потому что они якобы переполнены. Мы все в какой-то безвыходной ситуации. А собаки как бегали, так и продолжают, — заявила одна из пришедших на сбор местных жителей. — Мы хотим, чтобы их не было у нас на улице. Хотим, чтобы администрация занялось этой проблемой.

Последний раз, когда жители массово собирали подписи за устранение свор с улиц, — август 2024 года. Тогда старшие домов взялись за дело и стали писать жалобы во все инстанции.

— По телевидению уже неоднократно показывали сюжеты про нашу проблему. У школы каждый день собаки то нападают на детей, то напугают. Родители в постоянном шоке за своих детей, — возмущается женщина.

После трагедии руководство школы № 47 Ставрополя написало обращение в администрацию с требованием решить вопрос с бездомными собаками в районе.

Горожане не намерены сдаваться. Если администрация проигнорирует их просьбы и в этот раз, они намерены писать руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину. Также в борьбе с собаками они готовы использовать и собственные методы, в том числе отраву, перцовые баллончики и отпугивающие приборы.

Устройство, отпугивающее собак Источник: Ivan Vysochinsky / 26.RU











— Я думаю, если государство ничего не сделает, люди будут просто тихо травить этих собак, — решили родители, которых не пугает предусмотренная законом уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Они боятся за жизнь своих детей. А что им говорят городские власти?

Что говорят чиновники и юристы

— Трагедия, которая потрясла весь город… Стая агрессивных собак напала на ребенка в Ставрополе, когда она вместе с другими детьми каталась на тюбингах. Спасти девочку, к большому горю, не удалось. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть ребенка, — сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко в своем телеграм-канале. — В городе создан оперативный штаб, куда вошли сотрудники комитетов городского хозяйства, ГО и ЧС, а также районной администрации. Совместно с правоохранительными органами разбираемся в произошедшем. Невозможно найти слова, которые бы сейчас могли утешить родителей погибшей девочки. Мои глубочайшие соболезнования семье. Им будет оказана вся необходимая помощь.

Мы спросили у юриста, кто должен ответить за смерть ребенка. Говорит юрист Екатерина Кузнецова:

— Если собака загрызла насмерть человека, то хозяина собаки могут привлечь к уголовной ответственности по статье 109 части первой Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Но в случае с трагедией на Чапаевке, полагаю, совсем иная ситуация.

Во-первых, как утверждают жители, они неоднократно обращались с жалобами в муниципалитет как раз с просьбой разобраться с этой стаей собак. Соответственно, муниципалитет знал, что имеется стая бездомных собак, даже пусть просто прикормленных этой женщиной. Но администрация не установила, чьи это собаки, чипированы они или нет, состоят на учете или нет, бесхозные или все-таки у них имеется хозяин. Также не было установлено, что на данном участке, принадлежащем той женщине, проживает именно «заводчица» и обустроен именно «питомник». Этих сведений нет. Поэтому, я полагаю, что ответственность должны нести должностные лица, ответственные за работу с бесхозными собаками. Правоохранители должны установить и собрать все обращения жителей, подававшиеся по данному поводу в администрацию. Я также призываю жителей района обращаться в СМИ, к юристам, чтобы настоящие виновные понесли наказание…