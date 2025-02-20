НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 764мм 58%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,51
EUR 92,48
Опустевший ТЦ
Массовое ДТП с автобусом
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
В пекарне умер человек
К школе съехались полицейские
Почему не вызвать врача на дом
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроют вместо «Якоря»
Происшествия «Куда так летела?»: момент массовой аварии с автобусом под Ярославлем попал на видео

«Куда так летела?»: момент массовой аварии с автобусом под Ярославлем попал на видео

Публикуем кадры

1 455
2 комментария
В массовой аварии под Ярославлем пострадал пассажир | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ массовой аварии под Ярославлем пострадал пассажир | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В массовой аварии под Ярославлем пострадал пассажир

Источник:

Днем в четверг, 20 февраля, под Ярославлем столкнулись «Газель», «Нива», минивэн «Фольксваген» и рейсовый автобус. По предварительным данным полиции, в аварии пострадал один пассажир из иномарки.

— Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, — добавили в УМВД России по Ярославской области.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовали в городском паблике.

— Куда так летела «Газель»? — задается вопросом автор поста.

Момент ДТП в Лесной Поляне попал на видео

Источник:

Судя по кадрам, «Газель» выехала на перекресток, где столкнулась с одним из авто, затем произошло столкновение автобуса и минивэна.

Очевидцы в Сети обратили внимание, что у «Газели» отлетело колесо. «Нива» и «Фольксваген» получили повреждения в нескольких местах. Кроме того, произошло почти лобовое столкновение с автобусом.

Последствия ДТП попали на видео

Источник:

По информации 76.RU, в момент столкновения в рейсовом автобусе № 40С («Резинотехника» — «Машприбор») находились 14 пассажиров, среди них никто не пострадал.

По данным сервиса «Пробки в Ярославле», на 15:50 в районе аварии сохраняется затрудненный проезд.

ПО ТЕМЕ
Массовое ДТП Авария ДТП с автобусом Столкновение Пробка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Газель решила стать ласточкой
Гость
39 минут
Спешил на тот свет.....таких много!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление