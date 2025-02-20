«Куда так летела?»: момент массовой аварии с автобусом под Ярославлем попал на видео

В массовой аварии под Ярославлем пострадал пассажир Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем в четверг, 20 февраля, под Ярославлем столкнулись «Газель», «Нива», минивэн «Фольксваген» и рейсовый автобус. По предварительным данным полиции, в аварии пострадал один пассажир из иномарки.

— Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, — добавили в УМВД России по Ярославской области.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовали в городском паблике.

— Куда так летела «Газель»? — задается вопросом автор поста.

Момент ДТП в Лесной Поляне попал на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Судя по кадрам, «Газель» выехала на перекресток, где столкнулась с одним из авто, затем произошло столкновение автобуса и минивэна.

Очевидцы в Сети обратили внимание, что у «Газели» отлетело колесо. «Нива» и «Фольксваген» получили повреждения в нескольких местах. Кроме того, произошло почти лобовое столкновение с автобусом.

Последствия ДТП попали на видео Источник: Ярославль LIVE / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, «Жесть Ярославль» / Telegram

По информации 76.RU, в момент столкновения в рейсовом автобусе № 40С («Резинотехника» — «Машприбор») находились 14 пассажиров, среди них никто не пострадал.