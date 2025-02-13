«Всю жизнь в съемной квартире?»: многодетные ярославцы не могут получить помощь в восстановлении дома

Многодетная семья лишилась дома из-за пожара Источник: Екатерина Никитина











В Ярославле многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара. Частный дом в 3-м Тормозном переулке во Фрунзенском районе, в котором жила Екатерина Никитина с мужем и четырьмя детьми, вспыхнул около 19 часов 6 января 2025 года. В этот момент дома была сама Екатерина, ее младшая, семилетняя дочь и старшая, 22-летняя. 16-летняя дочка вместе с племянницей Екатерины, котора воспитывается в этой же семье, ушли на прогулку. Муж Екатерины был на работе.

Из люстры шел дым

— В тот день я пришла с работы, немного отдохнула и начала готовить ужин. Ко мне подошла младшая дочка и пожаловалась, что в гостиной странно пахнет. Я пошла в комнату и поняла, что тянет палеными проводами. Включила свет. Смотрю — прямо из люстры идет дым. Открыли дверь в коридор — а там уже всё полыхает! — рассказала порталу 76.RU Екатерина.

По словам женщины, буквально за минуту до этого никто из семьи даже не думал, что происходит что-то неладное. Животные, которые были в доме: собака, кошка и кот, — не показывали никаких признаков беспокойства.

— Даже свет в квартире продолжал гореть, — удивляется Екатерина.

Деревянный дом полностью выгорел. Более-менее цела осталась лишь одна комната, сделанная из кирпича Источник: Екатерина Никитина

Выбежали в чем были

Выход из дома оказался отрезан огнем. Женщина и ее дочери кинулись к окну комнаты на первом этаже — вылезали на улицу через него.

— Выбежали в чем были: я в халате и тапках, младшая дочь — босиком, в одной футболке и штанах. Старшая дочка вообще была в ванной. Она выбежала буквально только в полотенце. Маленькая очень сильно испугалась. До сих пор дергается от каждого шороха. В доме оставались животные, я кинулась обратно. Вытащила собаку. Меня обожгло черным дымом, которым наполнился дом, — я потом два дня не могла говорить. Поцарапала ноги, — рассказала Екатерина.

Один из питомцев — кот — погиб. Он был на втором этаже, добраться до него уже было невозможно. Кошку спасли пожарные.

По номеру 112 позвонили друзья старшей дочери Екатерины.

— Сама я никак не могла совладать с телефоном. У меня были сырые от снега руки. Дочь в «Телеграме» кинула клич о помощи, и ее знакомые позвонили пожарным, — говорит Екатерина.

Сейчас семья из шести человек вынуждена снимать квартиру Источник: Екатерина Никитина

Назвали причину возгорания

Из полученного недавно семьей заключения экспертов следует, что возгорание началось в пристройке к дому.

— Причиной пожара послужило возникновение аварийного режима работы на участке не обесточенной электросети, — сообщили в справке, выданной Екатерине Никитиной в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Фрунзенскому, Красноперекопскому и Заволжскому районам Ярославля.

После ЧП от дома остались лишь обгоревшие стены. У семьи не было вообще ничего. С вещами помогли родные и друзья. На несколько дней после пожара погорельцев приютили знакомые. Сейчас семья переехала в съемную квартиру, за которую нужно платить 30 тысяч в месяц.

В администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов погорельцам оформили разовую выплату — по 17 тысяч на человека. Также пообещали выплату еще по 17 тысяч в двойном размере после получения заключения о причинах пожара — на эту помощь можно рассчитывать, если сами жильцы не виноваты в ЧП. Кроме того, Никитиным предложили маневренный жилой фонд. Но сразу предупредили, что это будет комната площадью 30 квадратных метров, а среди соседей могут оказаться асоциальные личности. Екатерина от такого предложения отказалась.

Причиной возгорания назвали проблемы с электросетью Источник: Екатерина Никитина

Не на что восстановить дом

По словам Екатерины, восстановить сгоревший дом нельзя — на пепелище нужно всё сносить и отстраивать заново. И тут встает главный вопрос: где взять на это деньги? Сама Екатерина — соцработник, ее муж — автомеханик. Семья получает выплаты на детей. В целом сейчас доход семьи из шести человек в месяц составляет около 100 тысяч рублей. Казалось бы, приемлемо. Но за вычетом стоимости аренды квартиры на каждого члена семьи (если исключить старшую совершеннолетнюю дочь) выходит в месяц по 14 тысяч рублей. При этом скоро 16-летним девочкам исполнится по 17 лет — и выплаты на них прекратятся.

— Изначально у нас с мужем была только комната в коммуналке. Когда родилась вторая дочь, мы смогли получить материнский капитал, продали комнату и купили однокомнатную квартиру. Потом поменялись жильем с родителями — они переехали в нашу однушку, а мы — в их двушку. В 2018 году мы продали квартиру, в которой места не хватало, и купили дом. Его пришлось достраивать. Да, дом был небольшой, но нам там было хорошо, у каждого была своя комната. После пожара я каждый день плачу, хочу вернуться обратно, — рассказала Екатерина.

Юридический нюанс состоит в том, что дом документально принадлежал матери Екатерины, а в собственности ее семьи находится прежняя однушка. Но прописаны Екатерина, ее муж и все дети, кроме старшей, были в доме. Екатерина говорит, что буквально перед Новым годом пришла мысль застраховать дом, но вопрос решили отложить на время после праздников и не успели.

Помощь в строительстве нового дома власти семье не обещают.

— Хотелось бы получить помощь в восстановлении дома. Неужели нам как многодетной семье ничего не положено? Нам всю оставшуюся жизнь в съемной квартире жить? — задается вопросом Екатерина.

Мечта семьи — построить новый дом Источник: Екатерина Никитина

Что положено погорельцам в Ярославле

В департаменте по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля нашему порталу сообщили, что, в соответствии с порядком назначения социальной помощи, утвержденным региональным департаментом труда и соцподдержки в 2009 году, жителям города, пострадавшим от пожара, положена следующая помощь:

выплата на первоочередные нужды в случае полной утраты жилья и имущества — в размере величины прожиточного минимума на душу населения (сейчас это 17 733 рубля) для каждого зарегистрированного по адресу, где произошел пожар;

возмещение ущерба в случае полной утраты жилья и имущества — в размере двух прожиточных минимумов (по 35 466 рублей) на каждого собственника или прописанного. Но такая выплата полагается только в случае, если в причинах пожара отсутствовали противоправные действия самих жильцов;

выплата на частичное возмещение ущерба, причиненного жилью или имуществу в результате пожара или его ликвидации, в размере двух прожиточных минимумов нанимателям или собственникам пострадавшего жилья (это случаи, когда жилье уничтожено не полностью и может быть восстановлено);

выплата в размере двух прожиточных минимумов на возмещение вреда здоровью каждому, кто пострадал.

В департаменте отметили, что Никитиным можно рассчитывать на помощь только по первым двум пунктам, так как у них никто не пострадал, а жилье и имущество были утрачены полностью, а не частично. Никаких дополнительных мер поддержки для погорельцев, относящихся к многодетным семьям, в Ярославле нет.

При этом у пострадавших от пожара еще есть шанс получить адресную материальную помощь по областной программе «Семья и дети Ярославии», по которой предусмотрена поддержка семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Действие программы распространяется и на ситуации, когда из-за пожара был причинен ущерб имуществу (за исключением жилья). Максимальная сумма, на которую могут рассчитывать погорельцы, — 300 тысяч рублей.