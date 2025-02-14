Из-за ледяного шторма в США столкнулись более ста машин: люди заблокированы в авто, есть пострадавшие

Фото с места ЧП Источник: apnews.com











На США обрушился снежный шторм. Из-за непогоды и очень плохой видимости на крупной автомагистрали, соединяющей штаты Орегон и Айдахо, столкнулись более ста машин. Об этом сообщило агентство Associated Press. По информации источника, есть пострадавшие.

На месте ЧП работают спасатели. Они обыскивают транспортные средства, попавшие в массовую аварию. Известно, что на трассе загорелся внедорожник. К счастью, пассажиры спаслись.

А это фото из Калифорнии: снег засыпал машины Источник: apnews.com











— Есть сообщения о травмах и людях, которые оказались заперты в своих автомобилях. Представитель полиции штата Орегон Кайл Кеннеди написал в электронном письме, что сообщений о погибших не поступало, — пишет агентство.

Из-за снежного шторма в регионе действует чрезвычайное положение, открыты аварийные убежища. Прогноз погоды пока неутешительный.

— По данным метеослужбы, на северо-западе Орегона, включая Портленд, может выпасть до трех дюймов (7,6 сантиметра) снега, а порывы ветра могут достигать 45 миль в час (72 км/ч), — передает агентство.

Также приказы об эвакуации и предупреждения выпустили в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где ранее произошел разрушительный пожар. Катастрофа имеет последствия и сейчас: в выжженных районах высок риск оползней из-за дождей, так как растительность, которая помогала удерживать почву, сгорела. В регионе приготовили спасателей-пловцов, а местных жителей попросили держать спасательные сумки наготове.