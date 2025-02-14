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Происшествия Из-за ледяного шторма в США столкнулись более ста машин: люди заблокированы в авто, есть пострадавшие

Из-за ледяного шторма в США столкнулись более ста машин: люди заблокированы в авто, есть пострадавшие

На трассе загорелся внедорожник

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1 комментарий
Фото с места ЧП | Источник: apnews.comФото с места ЧП | Источник: apnews.com

Фото с места ЧП

Источник:

На США обрушился снежный шторм. Из-за непогоды и очень плохой видимости на крупной автомагистрали, соединяющей штаты Орегон и Айдахо, столкнулись более ста машин. Об этом сообщило агентство Associated Press. По информации источника, есть пострадавшие.

На месте ЧП работают спасатели. Они обыскивают транспортные средства, попавшие в массовую аварию. Известно, что на трассе загорелся внедорожник. К счастью, пассажиры спаслись.

А это фото из Калифорнии: снег засыпал машины | Источник: apnews.comА это фото из Калифорнии: снег засыпал машины | Источник: apnews.com

А это фото из Калифорнии: снег засыпал машины

Источник:

— Есть сообщения о травмах и людях, которые оказались заперты в своих автомобилях. Представитель полиции штата Орегон Кайл Кеннеди написал в электронном письме, что сообщений о погибших не поступало, — пишет агентство.

Из-за снежного шторма в регионе действует чрезвычайное положение, открыты аварийные убежища. Прогноз погоды пока неутешительный.

— По данным метеослужбы, на северо-западе Орегона, включая Портленд, может выпасть до трех дюймов (7,6 сантиметра) снега, а порывы ветра могут достигать 45 миль в час (72 км/ч), — передает агентство.

Также приказы об эвакуации и предупреждения выпустили в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где ранее произошел разрушительный пожар. Катастрофа имеет последствия и сейчас: в выжженных районах высок риск оползней из-за дождей, так как растительность, которая помогала удерживать почву, сгорела. В регионе приготовили спасателей-пловцов, а местных жителей попросили держать спасательные сумки наготове.

— Если можете, не выходите сегодня на дороги, особенно днем ​​и вечером, — написала метеослужба Лос-Анджелеса на сайте X.

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Комментарии
1
Гость
42 минуты
вот как теперь Соловьев Симонян Канделаки Захарова будут это комментаровать? а если опять всё поменяется согласно плану?
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