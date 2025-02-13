«Я видел землю, она исчезла». Появилась полная расшифровка разговоров из кабины пилотов самолета, разбившегося в Актау

Черный дым поднялся после крушения Источник: Новости Казахстана / Tengrinews.kz











Появилась полная расшифровка черного ящика с переговоров из кабины пилотов разбившегося самолета AZAL. Материалы опубликовал телеграм-канал BAZA.

Из расшифровки следует, что пилоты сначала хотели сесть в Баку, потом в Минеральных Водах, а затем в Махачкале. В конечном счете было решено приземлиться в Актау. На решение о месте посадки влияла информация о погодных условиях.

До этого самолет дважды не смог сесть в аэропорту Грозного. Там пилотам мешала плохая видимость.

2П (второй пилот): Землю видно, командир, продолжать снижаться?

КВС (командир воздушного судна): Давай, давай, давай, снижаемся, давай, уже мало, ***! Давай!

2П: Землю видно.

КВС: Снижайся, снижайся.

2П: Снижаемся, снижаемся, ну хотя бы полосу увидим.

КВС: Мы её **** увидим, ******, таким макаром.

2П: Ну, я вижу, просто она исчезла опять.

КВС: Полоса?

2П: Земля.

2П: Я видел землю, она исчезла.

В кабинете пилотов перед посадкой в Грозном была паника. По всей видимости, экипаж был не готов к работе при сбое сигнала GPS. Второй пилот сказал о том, что до этого не выполнял NDB заход («заход по приводам»).

КВС: Видишь, я не успеваю? Сам тоже, да, делай, ***, говори мне и делай, *****, понял?

2П: Понял.

КВС: Не сиди так… Сидеть не надо. Ты не в гости пришёл, ******.

2П: Постараюсь. Я понял вас, я хочу сказать, что вот это первый мой NDB заход, то есть я его раньше не делал.

КВС: Ну, хорошо, да хорошо, хорошо. Будешь делать теперь.

2П: Просто такую погоду, блин. Он даже не показывает удаление, как я буду контролировать всё это дело.

За месяц до трагедии Росавиация выпускала уведомление для летчиков (НОТАМ), в котором предупредила иностранные авиакомпании, что над территорией России возможны сбои в работе GPS, поэтому пилоты должны уметь использовать другие возможности для захода на посадку.

Расшифровка черных ящиков полностью подтвердила ранее опубликованную BAZA расшифровку переговоров пилотов AZAL с диспетчерами. Диспетчеры три раза интересовались у пилотов, всё ли в порядке с бортом и не намерен ли командир воздушного судна объявить режим чрезвычайной ситуации на борту («Мэй дэй»). На это пилоты ответили, что «борт в порядке». При этом азербайджанская сторона заявляла, что российские диспетчеры специально не дали пилотам разрешения на посадку в близлежащих аэропортах Махачкалы и Минеральных Вод, чтобы направить борт через Каспийское море в попытке скрыть правду.

Также о столкновении с птицами и взрыве газового баллона на борту самолета заявил командир воздушного судна (ранее ряд азербайджанских СМИ утверждали, что эта информация была выдумана Россией, чтобы якобы скрыть вину за произошедшее).

КВС: Грозный, отказало управление. Удар птиц был и взрыв в кабине… и в кабине два кресла взорвались. Двигатели не работают. Нам надо, значит, ближайший аэродром, где погода нормальная. Зайдем сядем.

Командир хотел приземлиться в Минеральных Водах, однако там, по его мнению, была неблагоприятная для этого погода. Тогда он запросил у диспетчера информацию по Махачкале. После этого обсудили посадку в Баку и решили приземлиться в Актау.

— Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идет. А, пассажирам некоторым… а, значит, теряют сознание, — прокомментировал ситуацию на борту командир судна.

Расследование авиакатастрофы продолжается. Его ведет Казахстан при участии Азербайджана, России и Бразилии (это страна-производитель разбившегося самолета).

Рейс Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. Он следовал рейсом Баку — Грозный, однако разбился вблизи Актау. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Среди них были и россияне.

Авиаэксперты высказывали разные версии катастрофы — от пробития баков до ошибки управления. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул свою — о том, что самолет обстреляли с земли.

Росавиация объясняла, что во время полета AZAL Грозный был под атакой беспилотников.

— Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозном и Владикавказе. В связи с этим в районе аэропорта Грозного вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Ядров уже тогда сообщил, что командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, однако попытки были безуспешны. В районе воздушной гавани наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости.