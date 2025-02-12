В спальном районе накрыли два притона: в полиции раскрыли детали о ярославском наркобизнесе

В Брагине накрыли два наркопритона Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU











В Ярославле полицейские накрыли два наркопритона, где люди могли употреблять запрещенные вещества. Они размещались на территории Дзержинского района. Статистику по итогам работы в 2024 году представил генерал-майор полиции Алексей Школкин на заседании облдумы.

Всего в регионе за год выявили девять нарколабораторий, также удалось установить телеграмм-каналы и 18 сайтов, которые использовались для рекламы и продажи наркотиков и психотропных веществ.

— Совокупная производственная мощность [девяти нарколабораторий] составляла более тонны наркотических средств в месяц. Ликвидированы два наркопритона в Дзержинском районе Ярославля, а также два интернет-магазина, — сообщил глава ярославского УМВД.

Согласно релизам полиции, наркотические вещества находили при личных досмотрах или проверках машин. Чаще всего обнаруживали синтетические наркотики или вещества растительного происхождения.

— Из незаконного оборота в целом изъято более 790 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, — сообщили в полиции.

Отметим, что в 2023 году оперативники накрыли пять нарколабораторий, совокупная производственная мощность которых составляла более 250 кг запрещенных веществ в месяц. Всего в 2023-м было задокументировано 1 060 наркопреступлений.