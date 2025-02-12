НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 95,80
EUR 99,20
Драка в электричке: видео
Сроки строительства моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Сколько стоят квартиры
Памятник отдали частникам
Выиграла в лотерею 22,5 млн
Нарушения в ярославских «Светофорах»
Единый дизайн-код региона
Сменили двух министров
Происшествия В спальном районе накрыли два притона: в полиции раскрыли детали о ярославском наркобизнесе

В спальном районе накрыли два притона: в полиции раскрыли детали о ярославском наркобизнесе

За год оперативники выявили девять нарколабораторий в области

417
2 комментария
В Брагине накрыли два наркопритона | Источник: Александра Мамонтова \ 76.RUВ Брагине накрыли два наркопритона | Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU

В Брагине накрыли два наркопритона

Источник:

В Ярославле полицейские накрыли два наркопритона, где люди могли употреблять запрещенные вещества. Они размещались на территории Дзержинского района. Статистику по итогам работы в 2024 году представил генерал-майор полиции Алексей Школкин на заседании облдумы.

Всего в регионе за год выявили девять нарколабораторий, также удалось установить телеграмм-каналы и 18 сайтов, которые использовались для рекламы и продажи наркотиков и психотропных веществ.

 — Совокупная производственная мощность [девяти нарколабораторий] составляла более тонны наркотических средств в месяц. Ликвидированы два наркопритона в Дзержинском районе Ярославля, а также два интернет-магазина, — сообщил глава ярославского УМВД.

Согласно релизам полиции, наркотические вещества находили при личных досмотрах или проверках машин. Чаще всего обнаруживали синтетические наркотики или вещества растительного происхождения.

— Из незаконного оборота в целом изъято более 790 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, — сообщили в полиции.

Отметим, что в 2023 году оперативники накрыли пять нарколабораторий, совокупная производственная мощность которых составляла более 250 кг запрещенных веществ в месяц. Всего в 2023-м было задокументировано 1 060 наркопреступлений.

Ранее мы рассказывали, как устроен наркобизнес в Ярославской области, на «закладках», зачастую, могут попадаться и ранее судимые граждане, и студенты из благополучных семей.

ПО ТЕМЕ
Притон Наркопритон Наркотики Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
39 минут
Район можно было и не называть.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление