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Происшествия Минтранс Казахстана опубликовал отчет о падении самолета в Актау

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о падении самолета в Актау

Борт направлялся из Баку в Грозный

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2 комментария
Трагедия произошла в конце декабря | Источник: читатель Городских порталовТрагедия произошла в конце декабря | Источник: читатель Городских порталов

Трагедия произошла в конце декабря

Источник:

Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет о падении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 4 февраля.

В документе сказано, что предварительный отчет выпущен до окончания расследования авиапроисшествия. Информация может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.

В общих сведениях отчета указано, что борт выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный. После двух неудачных попыток сесть на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку.

— В процессе возврата в 05:13:32 были потеряны основные системы управления самолета. Далее в 05:42 экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки, — сказано в документе.

На борту рейса находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате 38 человек погибли, а самолет после столкновения с землей разрушился и частично сгорел.

Новость дополняется.

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Комментарии
2
Гость
37 минут
столько воды только мид может выдать.
Гость
33 минуты
Молчание золото, интересно сколько им занесли?
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