Под Ярославлем из-за ДТП автомобили раскидало по дороге

В Ярославском районе утром 3 февраля произошло ДТП с участием двух автомобилей.
По информации УМВД по Ярославской области, в 07:57 на трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись «Хендай-Солярис» под управлением 41-летней женщины и «Форд-Фьюжн» под управлением 40-летнего мужчины. В результате одна из иномарок перевернулась.
— По предварительным данным в результате столкновения пострадавших нет, — уточнили в полиции.
На месте работали спасатели, медики, сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, также 3 февраля в Ярославле на проспекте Октября в районе остановки «Лакокраска» перевернулся автомобиль, перегородив часть дороги. Авария и ее последствия попали на видео. В полиции уточнили, что, предварительно, никто серьезно не пострадал.