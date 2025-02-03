НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -3

1 м/c,

южн.

 753мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,94
EUR 102,49
Список поздних автобусов
ДТП с перевертышем
Продают недостроенную гостиницу
Что откроют в Брагине
Кинули петарду в ребенка
Как отдохнуть зимой по-русски
SHAMAN поцеловал ярославну
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Происшествия Под Ярославлем из-за ДТП автомобили раскидало по дороге

Под Ярославлем из-за ДТП автомобили раскидало по дороге

В полиции сообщили о последствиях аварии

352
1 комментарий
ДТП произошло на трассе М-8 в Ярославском районе | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиДТП произошло на трассе М-8 в Ярославском районе | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло на трассе М-8 в Ярославском районе

Источник:

В Ярославском районе утром 3 февраля произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По информации УМВД по Ярославской области, в 07:57 на трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись «Хендай-Солярис» под управлением 41-летней женщины и «Форд-Фьюжн» под управлением 40-летнего мужчины. В результате одна из иномарок перевернулась.

— По предварительным данным в результате столкновения пострадавших нет, — уточнили в полиции.

На месте работали спасатели, медики, сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также 3 февраля в Ярославле на проспекте Октября в районе остановки «Лакокраска» перевернулся автомобиль, перегородив часть дороги. Авария и ее последствия попали на видео. В полиции уточнили, что, предварительно, никто серьезно не пострадал.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
Чудеса ...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление