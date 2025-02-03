Под Ярославлем из-за ДТП автомобили раскидало по дороге

ДТП произошло на трассе М-8 в Ярославском районе Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











В Ярославском районе утром 3 февраля произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По информации УМВД по Ярославской области, в 07:57 на трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись «Хендай-Солярис» под управлением 41-летней женщины и «Форд-Фьюжн» под управлением 40-летнего мужчины. В результате одна из иномарок перевернулась.

— По предварительным данным в результате столкновения пострадавших нет, — уточнили в полиции.

На месте работали спасатели, медики, сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.