«Колесо оторвано»: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

Днем 3 февраля на оживленном проспекте Октября в Ярославле перевернулась иномарка. Кадры с места аварии завирусились в городских пабликах.
— Перевертыш напротив Лакокраски. У машины оторвано колесо, — рассказали пользователи Сети.
Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, на проезжей части перевернулась «Шкода».
— Около 14:40 в районе дома 94 по проспекту Октября произошло ДТП: автомобиль «Шкода» совершил опрокидывание. Предварительно без пострадавших, — уточнили в полиции.
Момент ДТП попал на видео. Предварительно, поток авто остановился на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом, серебристая иномарка оказалась на зебре, а затем перевернулась в воздухе. Судя по кадрам, авто едва не зацепило пешехода. Молодой человек в темной куртке увернулся от летящей машины в нескольких сантиметрах.
Авария стала причиной затора в правом ряду. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась до поворота на улице Полушкина Роща.