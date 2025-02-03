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Происшествия «Колесо оторвано»: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

«Колесо оторвано»: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

В полиции озвучили первые подробности ДТП

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5 комментариев
В полиции рассказали подробности столкновения на проспекте Октября | Источник: «Дороги Ярославля» / TelegramВ полиции рассказали подробности столкновения на проспекте Октября | Источник: «Дороги Ярославля» / Telegram

В полиции рассказали подробности столкновения на проспекте Октября

Источник:

Днем 3 февраля на оживленном проспекте Октября в Ярославле перевернулась иномарка. Кадры с места аварии завирусились в городских пабликах.

— Перевертыш напротив Лакокраски. У машины оторвано колесо, — рассказали пользователи Сети.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, на проезжей части перевернулась «Шкода».

Иномарка перекрыла проезд в правой полосе

Источник:

— Около 14:40 в районе дома 94 по проспекту Октября произошло ДТП: автомобиль «Шкода» совершил опрокидывание. Предварительно без пострадавших, — уточнили в полиции.

Момент ДТП попал на видео. Предварительно, поток авто остановился на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом, серебристая иномарка оказалась на зебре, а затем перевернулась в воздухе. Судя по кадрам, авто едва не зацепило пешехода. Молодой человек в темной куртке увернулся от летящей машины в нескольких сантиметрах.

Момент аварии с перевертышем в Ярославле попал на видео

Источник:

Авария стала причиной затора в правом ряду. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась до поворота на улице Полушкина Роща.

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Авария ДТП с перевертышем Пробка
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Комментарии
5
Инженер1
35 минут
До сих пор там торчит.
Гость
23 минуты
нормально так резко затормозил на красный. Куда вот гнал , неужели не видно что красный и автобус впереди, гонщики блин
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