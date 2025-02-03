«Колесо оторвано»: на оживленном проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. Видео

В полиции рассказали подробности столкновения на проспекте Октября Источник: «Дороги Ярославля» / Telegram











Днем 3 февраля на оживленном проспекте Октября в Ярославле перевернулась иномарка. Кадры с места аварии завирусились в городских пабликах.

— Перевертыш напротив Лакокраски. У машины оторвано колесо, — рассказали пользователи Сети.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, на проезжей части перевернулась «Шкода».

Иномарка перекрыла проезд в правой полосе Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram; «Жесть Ярославль» / Telegram

— Около 14:40 в районе дома 94 по проспекту Октября произошло ДТП: автомобиль «Шкода» совершил опрокидывание. Предварительно без пострадавших, — уточнили в полиции.

Момент ДТП попал на видео. Предварительно, поток авто остановился на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом, серебристая иномарка оказалась на зебре, а затем перевернулась в воздухе. Судя по кадрам, авто едва не зацепило пешехода. Молодой человек в темной куртке увернулся от летящей машины в нескольких сантиметрах.

Момент аварии с перевертышем в Ярославле попал на видео Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды» / Telegram